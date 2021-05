Virginia Sanjust Di Teulada figlia Antonellina Interlenghi/ “Berluscioni lo vedevo come un padre ma…”

Antonella Interlenghi, nota anche come Antonellina, a soli 15 anni si è sposata con il pittore Giovanni Sanjust di Teulada. Nel 1977 è nata la figlia Virginia e l’anno dopo Beatrice. Da parte materna sono nipoti degli attori Franco Interlenghi e Antonella Lualdi, mentre da parte paterna discendono dall’aristocratica famiglia sarda dei Sanjust di Teulada. Della secondogenita Beatrice, cantautrice, si sa molto poco. Molto più nota è Virginia, ex presentatrice televisiva. Sposata giovane con Federico Armati, nel 1998 ha avuto un figlio, Giancarlo, ma il matrimonio è durato poco più di tre anni. Debutta in tv conducendo la rubrica della domenica notte di Rai 1, “Oltremoda”. Nel 2003 viene scelta come nuova annunciatrice di Rai 1, insieme a Barbara Matera, ruolo che mantiene fino a novembre 2004, quando diventa inviata speciale nel programma “Una giornata particolare”.

Virginia Sanjust di Teulada: il rapporto con Silvio Berlusconi

Nel 2008 Virginia Sanjust di Teulada è finita al centro di alcune polemiche che riguardano Silvio Berlusconi. Il 29 gennaio 2008 l’agente del Servizio segreto civile Federico Armati, ex marito di Virginia (separati dal 2000, divorziati dal 2004), denuncia Berlusconi per abuso d’ufficio e maltrattamenti, coinvolgendo anche la ex moglie. Tutto ha inizio il 29 settembre 2003 quando Virginia Sanjust viene scelta per annunciare un video messaggio del Presidente del Consiglio. Poco dopo a Virginia viene proposto un contratto di consulenza con la Presidenza del Consiglio: ma il decreto viene presto ritirato e la Sanjust non ha mai ricoperto l’incarico. Nel 2011 intervista da Il fatto quotidiano l’ex presentatrice si è detta pentita di aver frequentato Silvio Berlusconi, dal 2003 al 2006: “Chi mi ridarà l’infanzia di mio figlio, che io non ho vissuto con lui? Questo rapporto è costato anche il lavoro a mio marito, e gli chiedo scusa. Per me era già eccessivo stare in televisione. L’incontro con Berlusconi, con quel potere enorme, è stato una cosa più grande di me”. Virginia Sanjust ha però ammesso di essere stata innamorata del Cavaliere: “A modo mio. Lo vedevo come un padre, mi proteggeva. E lui da me prendeva energia, entusiasmo”.

