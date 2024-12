Ha incantano per decenni nei panni dei personaggi più svariati, ha superato i confini nazionali con il sogno della recitazione ed è oggi, a 10 anni dalla sua morte, ancora considerata tra le regine indiscusse del mondo della recitazione. Stiamo parlando di Virna Lisi, pluripremiata per le sue gesta sul set: dal Ciak d’oro ai 6 Nastri d’Argento passando per i 4 David di Donatello. Una carriera prestigiosa che non può riassumersi unicamente con i riconoscimenti ottenuti ma che valgono però come manifesto della sua grandezza artistica. Tra le poche ‘elette’ a conquistare Hollywood con il suo carisma magnetico, con una profondità interpretativa che ancora oggi fa scuola. Non caso, la sua ‘volta buona’ statunitense non può che essere l’esordio, al fianco di John Lemmon, nel film ‘Come uccidere vostra moglie’ del ‘65.

Virna Lisi e Franco Pesci, genitori di Corrado Pesci/ "Si sono amati per 50 anni, avevano un legame profondo"

La scomparsa di Virna Lisi apre un solco nel mondo del cinema italiano, nel cuore dei suoi affetti più cari. Era il 2013 quando apprese della malattia, un terribile cancro ai polmoni; esattamente 10 anni fa l’icona tra piccolo e grande schermo si è spenta all’età di 78 anni ma la sua memoria vive grazie ai film, alle opere e soprattutto al contributo dei grandi artisti che hanno avuto l’onore di incrociare il suo cammino e che ancora oggi la idolatrano per le sue doti eccelse, sia umane che artistiche.