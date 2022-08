Virus ‘Usutu’ in zanzare, scatta l’allarme a Nuoro/ Malattia simile a Febbre del Nilo

In Sardegna, a Nuoro, è stata riscontrata la presenza del virus ‘Usutu’. Un caso di malattia nella zanzara comune è stato trovato nel territorio del Comune di Dorgali, proprio in provincia di Nuoro. La patologia è ad eziologia virale e il ciclo epidemiologico è simile a quello di West Nile Disease, ossia la Febbre del Nilo che sta facendo registrare numerosi contagi in Veneto. Il caso è stato individuato in un pool di ‘Culex pipiens’, ossia una zanzara comune, prelevata da trappola. A comunicarlo è la Struttura complessa sanità animale di Nuoro-Lanusei. Sempre nella fascia costiera orientale della Sardegna, nel medesimo territorio, è stato riscontrato un caso di West Nile disease, rivela l’Adnkronos.

Ma cosa è il virus ‘Usutu’? Si tratta di un virus a singolo filamento di RNA appartenente alla famiglia dei Flaviviridae, di cui fanno parte anche i virus Dengue, Zika e il virus della febbre gialla. Questo appartiene al complesso antigenico del Virus dell’Encefalite Giapponese (JEV), che include anche la febbre del Nilo.

Virus Usutu: cosa è

L’Usutu Virus, come rivela MicrobiologiaItalia, è stato isolato per la prima volta nel 1959 nella zanzara Culex neavei. La prima volta è stato trovato in una zanzara sul fiume Usutu, nel Regno di eSwatini. L’USUV è endemico in Africa e in alcune parti dell’Europa, dove è arrivato probabilmente nel 1996. L’USUV possiede otto genotipi. In Italia la presenza di USUV è accertata in vari animali e zanzare in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio e Campania e da ora anche in Sardegna. Viene riscontrato con metodi sierologici e molecolari.

L’Usutu Virus può infettare i mammiferi, incluso l’uomo, se una zanzara portatrice si alimenta tramite spillover su questi ultimi. L’USUV è stato isolato nella storia da esseri umani, pipistrelli, e roditori. Anticorpi del virus sono stati trovati in cavalli, cani, scoiattoli, cinghialli, cervi, e persino rettili.











