Vissani vs Librandi: “Dici stron*ate!”/ “Fai il furbo, pago i dipendenti più di lei”

Lo chef Vissani si è scaldato stamane con Librandi di Italia Viva, durante la puntata di Morning News. Si parla del reddito di cittadinanza e secondo l’esponente politico le aziende dovrebbero fare più formazione ai propri dipendenti: “La formazione bisogna farla se partiamo da zero – replica Vissani – in uno o due mesi non si può fare formazione se sei all’altezza di quello che sta facendo bene, se no diventa un problema per noi. Ci vuole gente subito non possiamo aspettare 5 anni”. Quindi Librandi replica: “Pagateli di più e le avrete le persone, questo è il problema, così i giovani hanno voglia di lavorare, io faccio l’imprenditore e non ho problemi a trovare un dipendente”. A quel punto Vissani si scalda: “Lei fa il furbo, ma che sta dicendo? Non dica st*onzate, noi paghiamo più di lei, lei pagherà un operaio 1.200. lo chef viene pagato 3.000/3.500/4.000 euro al mese, ma che sta dicendo, si sveglia la mattina e dice ste cose”.

“Lei sta offendendo la mia categoria – ha proseguito infuriato lo chef Vissani – io come posso dare 1.500 euro che nessuno sa neanche scopare per terra? Lei come fa a dare questi soldi? Fare la formazione? Noi dobbiamo lavorare. La soluzione per trovare personale? Sa quando arriva la gente mi dicono io prendo reddito di cittadinanza, non mi segni e mi dai soldi in nero, non voglionio perdere il reddito, questo è quello che succede in italia. Non si trova il personale”. In collegamento il giornalista Martinelli, sottolinea che in Germania il sistema funziona, ma Vissani replica “Si dicono stupidaggini, in Germania sono sottopagati, prendono 1.000 euro al mese, vado io dentro gli alberghi, lei non ci va negli alberghi, nei ristoranti ci vado io”.

