Vitamina D, in quale cibi la troviamo e a cosa serve?/ Essenziale per ossa e denti

La Vitamina D è essenziale per il nostro organismo, andiamo a scoprire dove la possiamo trovare e nel dettaglio a cosa serve. Si trova sotto forma di due varianti e cioè la D2 (ergocalciferolo) e la D3 (colecalciferolo). La prima la troviamo principalmente nei vegetali, mentre la seconda viene sintetizzata dalla pelle e per la sua produzione bastano 15 minuti al giorno di esposizione al sole. Secondo l’esperienza clinica la Vitamina D serve per una corretta mineralizzazione di denti e ossa da bambini e per riuscire a mantenere una normale massa ossea da adulti. Sono però diverse altre le funzioni di questa. La prima è quella di riuscire a mantenere normali i livelli di calcio nel sangue, poi impedisce anche al calcio stesso di depositarsi in altri tessuti come arterie, cartilagini e reni. Alcuni studi hanno poi sottolineato come questa contribuisca alla funzionalità del sistema immunitario.

Vitamina D, i cibi che ci permettono di assumerla

Non basta solo l’esposizione al sole per regolare la Vitamina D, ma serve anche una corretta alimentazione. Molto spesso nella nostra dieta mancano quegli elementi che si possono rivelare utili per la regolazione della stessa. Tra questi troviamo alcuni tipi di pesci come salmone, aringa, sardine che sono anche ricchi di omega-3; le uova; i formaggi grassi; il burro; latte; yogurt intero e fegato di maiale. Attenzione però perché la principale fonte di Vitamina D è contenuta in un vegetale, i funghi. La verdura e la frutta ne contengono invece molto poca. Va ricordato che un apporto non sufficiente della stessa potrebbe a lungo andare portare a disfunzioni e disturbi.



