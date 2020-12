Vite in Fuga/ Anticipazioni puntata 6 dicembre: Claudio si vuole costituire?

Vite in Fuga, anticipazioni puntata oggi, 6 dicembre: Claudio si vuole costituire?

Una Vita in Fuga torna con un doppio appuntamento anche questa sera e domani ad un passo dal finale di questa prima stagione. I Caruana saranno ancora protagonisti dopo tutto quello che è successo la scorsa settimana quando Claudio ha ammesso le sue colpe e la moglie ha dato di matto sicura di non potersi più fidare di lui. Quando la famiglia sembrava finalmente tranquilla, dopo il terremoto del tradimento di Claudio, ecco venire a galla nuovi problemi. A questo punto Silvia decide di voltare le spalle al marito e consolarsi con Elio ma proprio in quel momento a casa iniziano ad arrivare una serie di lettere anonime in cui qualcuno minaccia i Caruana perché al corrente delle loro identità segrete. Ma di chi si tratta? Come se questo non bastasse, proprio nell’ultima puntata di lunedì scorso, a Ortisei è arrivata la Serravalle convinta di poter arrivare ai Caruana ma trovando davanti a sé un muro di omertà che non le permette di arrivare a niente. Come andrà a finire adesso per i Caruana?

L’ennesima verità spinge Silvia a voltargli le spalle e…

Vite in Fuga tornerà in onda oggi, 6 dicembre, con una nuova puntata in cui Claudio si trova costretto a cedere un po’ e lasciare libera la sua famiglia. In particolare, Alessio vuole andare a Salisburgo perché ama suonare il pianoforte e non vuole rinunciare al suo sogno. Se in un primo momento il padre non è d’accordo e dice no perché costretti ancora a nascondersi, alla fine cede perché convinto di non avere alcun diritto per impedirgli di essere felice e così lo lascia andare. In quello stesso momento le cose per i Caruana si mettono di nuovo male perché Silvia scopre che il marito è accusato di aver ricevuto delle mazzette per chiudere un occhio sulle trattative che poi hanno mandato in rovina la Banca in cui lavorava. Silvia quindi decide di chiudere le porte al marito e lasciarlo per sempre e questo spinge Claudio a pensare seriamente a gettare la spugna costituendosi. Intanto, in città, la Serravalle, dopo aver scoperto che anche Gloria è stata uccisa, decide di cambiare un po’ la sua idea sul caso cercando un altro punto di vista per risolverlo. Chi ha ucciso la donna ha ucciso anche Riccardo? Siamo sicuri che dietro questo duplice omicidio c’è proprio Claudio? Lo scopriremo solo questa sera quando la fiction con Claudio Gioè e Anna Valle tornano in onda nel prime time di Rai1 a partire dalle 21.20 circa e poi lunedì.



