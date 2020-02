Vittorina, tata di Fabio Testi/ Sorpresa al Grande Fratello Vip: “Siamo una famiglia”

Tante donne, due matrimoni, due separazioni, la prima più drammatica. “Molto drammatica, 22 anni di tribunale” racconta Fabio Testi nella Casa del Grande Fratello Vip. C’è però una donna speciale per lui, tra le più importanti della sua vita: Vittorina. Si tratta della sua tata, ormai parte integrante e importante della sua vita. Ed è proprio lei a fare capolino nella Casa per una sorpresa che lascia Testi in lacrime. “Ciao. mi hai fatto venire qua per vederti, salutarti e ho visto anche che hai fatto da mangiare per tutto. Quando torni a casa allora farai tu da mangiare quando vengono i tuoi figli.” scherza.

Vittorina stupisce Fabio Testi al Grande Fratello Vip

Vittorina accarezza Fabio Testi che è evidentemente commosso alla sua visione, poi la donna continua: “Sono davvero contenta, bravo. Simba ti saluta, tutti, Renato.. gli amici di Peschiera e ti aspettano quando tu hai finito, più in la possibile”. Alfonso Signorini le chiede poi come sia nata questa loro amicizia, e lei racconta: “Ci conosciamo da sempre, perché lui è di Peschiera del Garda e io abito lì. Io mi trovo bene con loro, faccio un po’ a casa mia, un po’ lì..” Vittorina e Fabio si salutano con un abbraccio.

