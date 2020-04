Vittorio Brumotti aggredito a Padova/ Pusher contro la troupe di Striscia La notizia

Ancora guai e nuova aggressione per l’inviato più intrepido di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti. Questa sera su Canale 5, come svelano le anticipazioni del Tg satirico, Brumotti torna a occuparsi dei luoghi che dovrebbero essere di tutti, ma che di fatto sono diventati zone di spaccio nelle nostre città. Stavolta l’inviato si è recato a Padova dove, nonostante il Coronavirus, il traffico di droga non solo non ha subito rallentamenti ma anzi sembra non risentire delle restrizioni imposte dal Governo a causa dall’emergenza Coronavirus. Vittorio arriva nei luoghi che vedremo in onda questa sera dopo continue lamentele ricevute da parte dei residenti della zona alle forze dell’ordine. “Nonostante le continue lamentele dei residenti e le segnalazioni alle forze dell’ordine, di fronte alla stazione della città veneta gli spacciatori, in barba a tutte le limitazioni, continuano a vendere droga”, si legge infatti nel comunicato del programma.

Vittorio Brumotti aggretito a Padova assieme alla troupe di Striscia La Notizia

Di fronte a queste lamentele e problematiche che non si arrestano e che non trovano l’intervento delle autorità, la troupe di Striscia La notizia, capitanata da Vittorio Brunotti, ha deciso di intervenire. Ma le cose si sono messe male per l’inviato che è stato poi aggredito: “L’inviato di Striscia li mette in fuga, ma, dopo aver individuato un nuovo gruppo di pusher, viene aggredito da un fitto lancio di bottiglie di vetro. Prima che la situazione precipiti, fortunatamente, intervengono i Carabinieri che riescono a bloccare gli aggressori.” Tutti i dettagli saranno svelati questa sera a Striscia.



