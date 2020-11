Vittorio Brumotti aggredito da pusher immigrato/ Video “fuori dai co*ioni pagliaccio”

Vittorio Brumotti è stato vittima di una nuova aggressione mentre era impegnato con Striscia la Notizia nella lotta contro lo spaccio di droga. L’inviato del tg satirico è stato preso di mira da un gruppo di pusher che l’hanno assalito con il lancio di alcune pietre. Lui non si è però rassegnato e ha continuato a filmare fino all’esplosione di rabbia di uno spacciatore nordafricano che gli si è fatto sotto. Grazie alla sua bicicletta Brumotti è riuscito a limitare i danni e a impedire che questi lo colpisse, come mostra il video andato in onda ieri durante la diretta del telegiornale ideato da Antonio Ricci. Sono arrivate tempestivamente le forze dell’ordine che l’hanno bloccato per portarlo in centrale. Questo però ha continuato ad inveire contro Brumotti, sottolineando: “Levati dai co*lioni, sei un pagliaccio. Nessuno deve guardare la televisione. Ti faccio un c*lo così”. Subito dopo è stato trasferito in caserma per accertamenti.

Vittorio Brumotti aggredito, continua la lotta di Striscia la Notizia

L’aggressione di Vittorio Brumotti è l’ennesimo capitolo della lotta che Striscia la Notizia porta avanti ormai da tempo contro la droga e lo spaccio. Il centro di Trento è ormai scenario di narcotraffico ormai da tempo, con la centrale Piazza Dante che diventa luogo dove i pusher agiscono senza problemi anche durante le ore più calde della giornata. Su Il Giornale, nella versione online, viene sottolineato come sarebbero oltre sessanta gli spacciatori che si muovono per ventiquattro ore al giorno attorno alla piazza. I cittadini si sono lamentati più volte, senza però vedere nessun tipo di intervento. Sicuramente questo episodio così eccessivo e finito sulla televisione nazionale darà altri spunti per riuscire ad affrontare con maggiore attenzione la situazione.

Video, l’aggressione a Brumotti





