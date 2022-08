Vittorio Brumotti e Annachiara Zoppas fidanzati “Ci lasciamo tutti i giorni”/ “Non…”

Vittorio Brumotti parla della sua fidanzata Annachiara Zoppas: “Lei ormai è una “Brumotta”

Vittorio Brumotti, noto inviato di Striscia la Notizia, è legato sentimentalmente alla sua Annachiara Zoppas. Con lei la relazione sembra andare a gonfie vele, nonostante la coppia affronti i normali bisticci quotidiani. Ai microfoni di Nuovo TV, il volto del programma di Antonio Ricci svela il quanto la sua compagna le sia stato vicino nel momento della rapina a Los Angeles.

Vittorio Brumotti dichiara: “Forse si è trasformata in una Brumotta. A Los Angeles, durante la rapina, è stata calmissima. Chi mi stava a fianco, invece, è fuggito via, un amico e un’altra ragazza sono scappati, mentre Annachiara ha rincorso con me i rapinatori“. Poi, l’inviato svela il segreto del loro amore: “Ogni giorno ci lasciamo e riprendiamo. Non siamo una di quelle coppie che sembrano perfette sulle copertine e poi però, spesso, non sono reali. Siamo una coppia normalissima e questo ci dà la spinta per la vita“.

Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la Notizia, è stato vittima di una violenta rapina a Los Angeles il 14 agosto. Il ricordo di ciò che è accaduto è ancora molto chiaro nei ricordi di Brumotti.

L’inviato racconta quello che ha passato in quel momento, ai microfoni di Nuovo TV: “Quando ti trovi due pistole puntate contro, una alla testa e l’altra in bocca la vita ti passa davanti. Oggi però è tutto a posto e posso dire di essere più pazzo che mai“. Poi racconta come ha vissuto quegli attimi: “Non è rimasto nulla. Dopo un quarto d’ora ero già in contatto con lo staff di Striscia la notizia. Ho avvisato prima loro che la famiglia“. La sua compagna Annachiara Zoppas era con lui durante la rapina: “Non volevo che quella fosse l’ultima scena che vedesse di me, non avrei mai potuto permettere di darle uno shock simile, permanente, a vita“.

