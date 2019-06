Vittorio Brumotti e Veline/ “Paperissima Sprint” in partenza oggi: emozioni a caldo

Dal 10 giugno torna dopo il TG della sera, il nuovo appuntamento con Paperissima Sprint, in onda sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset e condotto da Vittorio Brumotti e le Veline Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta. “Ricci ci ha subito avvisato. – raccontato le due intervistate tra le pagine di TV Sorrisi e Canzoni – “Ricordatevi che Paperissima è un programma per le famiglie, dove ci si diverte. Siate voi stesse e sarete vincenti”. “Striscia la notizia” saluterà il suo pubblico l’8 giugno e così, giusto il tempo do cambiare studio, scenografia, costumi e volare in Sicilia (dove questo anno si registrano gli sketch) e prenderà il via “Paperissima Sprint”. Alla conduzione un inedito trio. E se per Brumotti è una riconferma (è alla sua settima edizione), le giovani dopo 443 puntate a fare stacchetti sul bancone, debutteranno nel nuoco ruolo. Brumotti ormai passa l’estate tra biciclette e papere. “È l’unico momento in cui riescono a portarmi al mare. Sono cresciuto in Liguria, ma scappo sempre nell’entroterra dove posso dare libera interpretazione alle mie pazzie tra pareti di rocce e sentieri”, confida Vittorio.

Vittorio Brumotti torna con “Paperissima Sprint” insieme alle Veline

Vittorio Brumotti, racconta come darà sfogo alle sue “pazzie” nel corso di “Paperissima Sprint”, dopo una stagione con il TG satirico: “Durante l’anno come inviato di “Striscia” sono concentrato sull’impegno sociale. Negli ultimi due anni e mezzo ho realizzato molte inchieste sullo spaccio di droga. “Paperissima” mi serve per uscire da un personaggio ed entrare in un altro. Tiro fuori la mia anima da Peter Pan, faccio battute, gioco, mi diverto. Torno bambino”. “Le veline sono debuttanti, ma “spaccano””, prosegue il navigato Brumotti. “Si sente la freschezza di queste ragazze, sono proprio brave: sarà perché una, Shaila, ha lo spirito napoletano, e l’altra, Mikaela, sembra timida, ma si è lasciata andare ed è diventata tosta. Ho raccomandato loro di stare con i piedi per terra”. “Brumotti ci ha fatto sentire a casa, è come un fratellone”, ha concluso Mikaela mentre Shaila le ha fatto eco. L’appuntamento con la nuova stagione è quindi confermato per stasera, lunedì 10 giugno a partire dalle 20.30 circa.

