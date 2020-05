Vittorio Brumotti, minacce di morte/ “Ti mangio il cuore!” (Striscia la Notizia)

Pubblicità

Non si fermano le indagini in bicicletta di Vittorio Brumotti. Anche questa sera l’inviato di Striscia La Notizia è il protagonista di un nuovo servizio durante il quale, ancora una volta, non sono mancate minacce. Brumotti è tornato a Cinisello Balsamo per mostrare al pubblico di Canale 5 come il lockdown non abbia fermato le attività di commercio della droga. Direttamente dal quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo, l’inviato di Striscia ha testimoniato l’intenso traffico di sostanze nonostante il periodo di quarantena. Per l’occasione Brumotti ha però agito da solo, senza cameraman, utilizzando le nuove tecnologie e le micro-camere indossabili in sella alla sua immancabile bicicletta. Ovviamente gli spacciatori non hanno affatto gradito il suo arrivo e infatti non sono mancati insulti e minacce all’inviato.

Vittorio Brumotti, ancora minacce durante un servizio di Striscia La Notizia

“Ti mangio il cuore, infame”, hanno gridato gli spacciatori alla vista di Vittorio Brumotti, arrivato in sella alla sua bici. L’inviato di Striscia, che da mesi si occupa di beccare e fermare l’attività di spaccio in alcune piazze, è stato malamente accolto anche questa volta. Di fronte al pericolo Brumotti questa volta ha agito preventivamente, tornando poi sul luogo con tanto di forze dell’ordine. Anche in questo caso le numerose segnalazioni degli abitanti del quartiere hanno ottenuto la risposta del coraggioso inviato. Il successivo blitz delle autorità ha portato alla scoperta di una situazione ancora più allarmante con il ritrovamento di armi e proiettili.



