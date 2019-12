Vittorio Feltri/ Aneddoti senza freni “quella volta che Montale..” (#Cr4 Chiambretti)

Lo spazio che Vittorio Feltri ha ricevuto in dono a CR4 – La Repubblica delle Donne continua a far discutere ed attira le attenzioni della stampa nazionale. Il Direttore questa volta ha parlato di altri aneddoti legati alla sua carriera, dalla giacca regalata a Maurizio Crozza fino all’incontro con Eugenio Montale e all’attacco a Lilli Gruber. In particolare, Feltri ha rivelato di aver deciso di fare un regalo al noto comico perchè “quando mi imitava si vestiva da cani”. E ora nota con piacere che ogni volta che fa la sua caricatura, Crozza la indossa ancora. Di Montale invece ha parlato di un incontro nelle toilette pubbliche, impegnato nell’espletare le sue funzioni corporali, scambiando però un comune lavandino per un orinatoio: “Lo vidi che si avvicinava a un lavabo con la stessa forma del pis****oio, cioè invece di andare verso l’orinatorio normale è andato verso il lavandino. Non era molto alto e quindi lui poverino ha cominciato ad alzarsi con il coso in mano. Dopo vari sforzi ha deposto l’arnese e l’ha fatta lì. Io ovviamente ho fatto il giro di tutto il Corriere della Sera per raccontare l’episodio e sputtanarlo”.

Vittorio Feltri, Cr4 La Repubblica delle donne: senza freni!

Sempre più senza freni Vittorio Feltri, ormai icona di CR4 – La Repubblica delle Donne e pronto a dire la sua su tutto e tutti. Nella scorsa puntata, il direttore si è soffermato in particolare su Lilli Gruber, a cui ha destinato un’invettiva al vetriolo. “Invita prevalentemente uomini, è una statistica, non lo dico io. E a volte alla donna non mettono nemmeno il sottopancia. Non si sa chi è. Non mi sembra un atteggiamento femminista, mentre io ho molte donne nel mio giornale”, ha raccontato. E poi ha svelato di essere stato preso di mira in passato dal pappagallino di Angelo Rizzoli, che ogni volta che lo vedeva lo ricopriva di insulti. “Lui poverino doveva fare qualche giorno in carcere e non sapendo dove metterlo lo ha dato a Indro [Montanelli, ndr] e poi l’uccello si è messo a insultare me”, ha svelato. Il Direttore dei Direttori, come lo ha definito Piero Chiambretti, ‘un dandy che ricorda l’avvocato Agnelli’, non si definisce di certo un uomo fedele, soprattutto se si è sposati. Secondo Feltri infatti, la fedeltà è una virtù che posseggono solo i cani. Clicca qui per guardare il video di Vittorio Feltri.

