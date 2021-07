Vittorio Feltri capolista FdI Elezioni Milano/ Video, Meloni: “si iscrive al partito”

Vittorio Feltri, giornalista e storico fondatore di “Libero Quotidiano”, ha deciso di iscriversi a Fratelli d’Italia e sarà il capolista per il partito alle prossime Elezioni Comunali a Milano nell’autunno 2021: l’annuncio, a sorpresa, è arrivato dalla stessa Giorgia Meloni al termine della presentazione del suo libro (e intervistata dallo stesso Feltri). «Sono estremamente fiera di annunciare che il direttore Feltri ha deciso di iscriversi a FdI ma anche e soprattutto che lo abbiamo convinto, con facilità, a guidare la lista di FdI alle prossime elezioni amministrative», ha annunciato la leader di FdI, concludendo «Feltri rappresenta tanto per la storia del giornalismo italiano e per le menti libere di questo Paese. Lui è la dimostrazione che si può fare strada quando si ha coraggio».

Elezioni Milano, Luca Bernardo candidato sindaco Cdx?/ Ok Lega, attesa l'ufficialità

È però subito lo stesso con-direttore di “Libero” – in rotta però con il neo-direttore Alessandro Sallusti – a specificare che non sarà lui il candidato sindaco del Centrodestra: «non ho nessuna voglia di farlo. Non so neanche amministrare un condominio, figuriamoci Milano».

LA PARTITA DEL CENTRODESTRA A MILANO

Negli ultimi mesi il sodalizio tra l’anziano giornalista e la giovane leader di Fratelli d’Italia si è stretto particolarmente, specie dopo la non adesione di Meloni al Governo Draghi: «Il direttore Vittorio Feltri si è iscritto a Fratelli d’Italia e guiderà la nostra lista alle elezioni amministrative di Milano. Un motivo d’orgoglio e un segno tangibile della serietà e della credibilità del progetto portato avanti da Giorgia Meloni con impegno, coraggio e coerenza. Avanti così», commenta a caldo il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida. Nel frattempo si serrano i ranghi per gli ultimi nomi da decidere in casa Centrodestra, tra cui spiccano proprio il candidato a Milano per sfidare Beppe Sala, e i nomi dei candidati sindaco a Bologna e Napoli (dove si va verso la conferma di Catello Maresca, ndr). Intervistato oggi da “La Verità”, il leader della Lega Matteo Salvini ha confermato il nome di Luca Bernardo (il medico responsabile della Casa pediatrica del Fatebenefratelli, ndr) come elemento molto interessante e pronto ad essere proposto agli alleati: «domani si chiude la partita per le Amministrative», conclude Salvini con più fonti che danno sia Berlusconi che Meloni convinti dal ticket Bernardo-Albertini. E con un Feltri in più come capolista di FdI.

Cos'è manifesto sovranisti firmato da Salvini e Meloni/ "Liberare Ue da tecnocrazia"

LEGGI ANCHE:

Feltri vs Sallusti "Mi caccerà da Libero"/ "Melania Rizzoli? Bloccato sul cellulare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA