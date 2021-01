Vittorio Feltri/ “Conte si dà tante arie da statista ma l’Italia ha il record dei morti”

Difficile descrivere Vittorio Feltri in poche righe, del resto il direttore di Libero, giornalista da una vita (anche se ufficialmente fuori dall’Odg dallo scorso giugno), è spesso e volentieri protagonista delle cronache del web, per le sue uscite social e per le sue interviste mai banali. Come tutti sappiamo, Vittorio Feltri non ha peli sulla lingua, e quando deve dire una cosa la dice, anche se non politically correct, e con il rischio di crearsi svariati nemici. Ma il suo quotidiano si chiama “Libero” e forse aggettivo non poteva che essere più azzeccato per descrivere il 78enne originario di Bergamo.

Difficile sfuggire alle grinfie dell’ex direttore de Il Giornale, e solamente questa settimana ha sparato a destra e a manca, a cominciare da Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti: “Tutte le tv e tutti i giornali parlano di America e le vicende interessano il 10 per cento degli italiani – ha scritto Feltri sulla sua seguitissima pagina Twitter – assurdo, con i problemi che abbiamo, ci occupiamo di Joe Biden”,

VITTORIO FELTRI E L’ATTACCO A SERENA BORTONE

Per par condicio non si poteva non puntare il dito nei confronti del nostro presidente del consiglio, Giuseppe Conte, reduce da una settimana decisamente turbolenta: «Conte si dà tante arie da statista – scrive ancora Vittorio Feltri sui social – ma l’Italia è il paese che ha il record dei morti, complimenti. Un governo che non riesce neanche a comprare i vaccini necessari si sfiducia per conto proprio senza bisogno di essere licenziato dal Parlamento». Ovviamente non c’è solo la politica nei pensieri di Vittorio, e negli scorsi giorni se l’è presa anche con Serena Bortone, la brava giornalista di “Oggi è un altro giorno” (trasmissione in onda su Rai Uno tutti i pomeriggi da lunedì a venerdì), accusata di essere noiosa: «Serena Bortone rompe i cogl* anche al suo gatto oltre che ai telespettatori». Oggi Vittorio Feltri sarà ospite di Domenica In e colloquierà con Mara Venier probabilmente a 360 gradi, dalla politica alla pandemia, passando per i suoi amati gatti e la moglie, al suo fianco da cinquant’anni: ne vedremo e ne sentiremo delle belle.



