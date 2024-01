Vittorio Grigolo e Stefania Seimur si sono lasciati: “Relazione non si può recuperare”/ “Rapporti buoni”

Vittorio Grigolo, è finita la storia d’amore con Stefania Seimur: “Ci siamo lasciati mesi fa”

Senza clamore, scoop e scambi reciproci di accuse, il tenore Vittorio Grigolo ha annunciato la fine della sua relazione con Stefania Seimur, modella 25enne e madre della figlia Bianca che oggi ha tre anni. Il tenore ha scelto il magazine Chi per annunciare la separazione da Stefania Seimur: “Ci siamo lasciati da più di qualche mese, non abbiamo messo i manifesti e non è che poi siamo molto social. I rapporti comunque, sono buoni, civili, ci veniamo incontro ma non è una relazione che si recupera, credo.”

Per Vittorio Grigolo la separazione dalla compagna Stefania Seimur è definitiva. I due sono rimasti in ottimi rapporti per il bene della figlia Bianca di 3 anni ma una riconciliazione è impensabile. Il tenore, infatti, durante l’intervista a Chi ha ammesso di aver voglia di voltare pagina e concentrarsi solo sulla figlia ed i suoi genitori: “Io a questo punto non sono preoccupato e non sono più dispiaciuto, non ho altri legami. In questo momento sono concentrato sul lavoro, sullo stare con la mia bambina e con i miei affetti, la mia mamma ed il mio papà.”

Vittorio Grigolo e Stefania Seimur si sono lasciati: dalla proposta di nozze in tv alla fine dell’amore

Vittorio Grigolo e la ballerina ucraina Stefania Seimur si sono conosciuti nel 2019 e poco dopo hanno deciso di allargare la famiglia con l’arrivo della piccola Bianca. Nel 2020, poi, è arrivata la proposta di matrimonio in diretta televisiva. Il tenore, ospite nella puntata finale di All Together Now, con la complicità di Michelle Hunziker ha chiesto la mano della sua compagna che tra applausi ed ovazioni aveva risposto con il canonico ‘SI’. Il matrimonio però non si è più celebrato ed adesso, Vittorio Grigolo al magazine Chi ha rivelato che i due si sono lasciati mesi fa.

Nel frattempo, Vittorio Grigolo è concentrato sul lavoro. Ad aprile uscirà il suo nuovo album dal titolo Verissimo con delle arie inedite mentre a partire dal 2 marzo fino alla stagione estiva sarà in giro per i Teatri italiani con la Carmen di cui è protagonista. Sarà anche in giro per l’Europa tra Mosca e Berlino.











