Vittorio Sgarbi a Venezia con la compagna Sabrina Colle/ La foto del bacio sui social fa discutere

Vittorio Sgarbi bacia (quasi) la sua compagna Sabrina: la romantica foto social

Vittorio Sgarbi si è recato a Venezia, insieme a lui la sua inseparabile compagna Sabrina Colle. Il sottosegretario alla Cultura ha partecipato al Lido di Venezia alla cerimonia di consegna del Leone d’Oro alla carriera alla regista Liliana Cavani. Sui social la coppia si è mostrata vicinissima, quasi in procinto di baciarsi.

“Ho visto lei che bacia lui che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu?” scrive il critico d’arte. E’, però, noto che i due non abbiano intimità da diverso tempo: “Non facciamo l’amore dal 1999 – ha raccontato Vittorio Sgarbi un’intervista al Corriere della sera -. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto. Il potere sulle anime“.

Alcune settimane fa, il critico d’arte aveva rilasciato alcune dichiarazioni piuttosto controverse al MAXXI di Roma. La natura sessuale delle sue frasi, hanno portato l’opposizione politica a chiedere le dimissioni da sottosegretario alla cultura. Sgarbi, ai microfoni del Corriere della Sera, ha replicato alle accuse: “Se mi dimetto? Ma non scherziamo. Anzi rivendico tutto quello che ho fatto e detto. Se dovessi accettare il ricatto di alcuni dipendenti del Maxxi staremmo freschi” afferma il sottosegretario.

E ancora: “Come mai se ne vengono fuori 10 giorni dopo? Questa serata c’è stata 10 giorni fa: io rispondevo semplicemente ad alcune domande di Morgan, che conduceva la serata. Siccome Giuli è di destra, questi signori radical chic ne hanno approfittato per strumentalizzare questa vicenda”. Poi conclude: “Era uno spettacolo. C’era goliardia. Allora censuriamo anche Mozart, Lorenzo Da Ponte, Lucio Battisti, Franco Califano… Anche alcune delle loro opere sono piene di riferimenti sessuali e altro”.











