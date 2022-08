Vittorio Sgarbi attacca la figlia per il ‘no’ al GF Vip/ “Vuoi una vita normale? Vai a fare l’impiegata”

Vittorio Sgarbi contro la figlia: “Con che coraggio rifiuti i soldi del GF Vip”

Vittorio Sgarbi non ha mandato giù la decisione della figlia Evelina, modella di 22 anni, di rifiutare il posto come concorrente al GF Vip 7 che le avrebbe fruttato parecchi soldi. Mentre la ragazza non ha voluto commentare la sua scelta, il critico d’arte si è infuriato con lei e ha svelato cosa pensa di questa faccenda.

Ai microfoni di Nuovo TV, il critico dichiara: “Evelina ha rifiutato un’occupazione temporanea ben remunerata. Se il GF Vip le faceva così schifo, poteva dirlo chiaramente dentro al casa, distinguendosi dagli altri per le sue capacità.” Secondo Sgarbi sua figlia avrebbe, dunque, dovuto accettare la sfida: “Sì se uno è se stesso, l’ambiente non lo condiziona. Il gesto di Evelina è piaciuto soprattutto perchè si è ribellata al padre e contemporaneamente al Grande Fratello Vip.” E ancora: “Evelina può fare quello che vuole. Solo che se rinuncia al cachet del GF Vip, non mi può chiedere in regalo una borsa Dior da 2.800 euro. Se vuole una vita normale, faccia l’impiegata con uno stipendio di 1.200 euro al mese“.

Vittorio Sgarbi, ai microfoni di Nuovo Tv, svela i motivi che lo hanno spinto a rifiutare L’Isola dei Famosi: “Avevo fatto trattare dal mio agente Sauro Moretti un cachet da 1 milione di euro. Non me lo hanno dato allora non se n’è fatto più niente”. E aggiunge sulla figlia: “Lei non si è proprio fatta vedere. Io avevo valutato l’opportunità, ma il cachet era inferiore alla mia richiesta“.

Il critico d’arte svela in che rapporti è oggi con sua figlia, dopo il rifiuto al GF Vip: “Ma non abbiamo mai litigato! Le ho solo detto che ha sbagliato, mentre lei è convinta di aver fatto la scelta giusta. Tutto qui“.

