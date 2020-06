Vittorio Sgarbi, video choc “Ha rischiato di annegare”/ Come sta? La figlia Alba..

Pubblicità

Vittorio Sgarbi come sta? Tutti in queste ore si chiedono quali siano le condizioni di salute del critico d’arte e opinionista noto della tv soprattutto dopo che lui stesso ha voluto rendere noto un video che lo ritrae in pericolo in balia delle onde in Albania. Nei giorni scorsi sui social, Sgarbi ha annunciato il suo arrivo nel Paese mostrandosi in una struttura con tanto di piscina, ma senza rivelare il perché di questo suo viaggio appena la fine del lockdown non lo ha permesso. Fin qui niente di male se non fosse che il video che lui stesso ha diramato sui social e su YouTube lo hanno mostrato in balia delle onde e in pericolo di vita impossibilitato a tornare a riva per via della forte corrente. Come si legge da un comunicato stampa pubblicato sulla pagina ufficiale di Vittorio Sgarbi, le immagini sono state girate da un ospite del resort e Vittorio Sgarbi ha voluto pubblicarlo accompagnato dalle ammissioni di “attimi di paura”.

VITTORIO SGARBI RISCHIA LA VITA TRA LE ONDE IN ALBANIA

Nel comunicato stampa si legge: “Durante un bagno in mare il noto critico d’arte, sorpreso dalla forza delle onde, è all’improvviso scomparso tra i flutti, per poi riemergere annaspando vistosamente; a soccorrerlo la figlia Alba e un bagnino del resort che, a fatica, lo hanno aiutato a raggiungere la riva. Molta paura dunque per il critico d’arte che, nel concitato momento, ha perso i suoi immancabili occhiali”. Per fortuna la figlia era lì vicino ed è subito corsa in suo soccorso portandolo a riva come si fede dal video che trovate subito sotto. Ecco le immagini:





© RIPRODUZIONE RISERVATA