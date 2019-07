Vittorio Sgarbi Vs Apple/ “Telefono rotto, non sanno ripararlo”: l’azienda risponde

Vittorio Sgarbi è infuriato e lo fa sapere a tutto il popolo di Instagram. Il bersaglio del noto critico d’arte che ha fatto del suo “Capre capre capre” un vero e proprio slogan, stavolta è addirittura l’Apple. Con tanto di foto con faccia infuriata, su Instagram Sgarbi infatti fa sapere che “Mi si è rotto il telefono! E quelli della Apple non sono in grado di ripararlo! Possibile?” Non si capacita il critico d’arte di come sia possibile che nessuno sia riuscito a rimettere in sesto il suo cellulare, da qui la sua denuncia social, a migliaia di follower. E in tanti, infatti, si sono quasi indignati per il disservizio. “Inammissibile” ha scritto allora un utente, seguito a ruota da un altro “E mettiamo in quel telefono ci siano foto importanti e video che comprando uno nuovo vanno persi? A me è successo..”

Apple e Vittorio Sgarbi, botta e risposta su Instagram

L’accusa con tanto di foto con faccia furiosa di Vittorio Sgarbi e tag alla Apple ha però avuto i suoi frutti. Pochi minuti dopo ecco tra i commenti apparire la risposta dalla nota azienda. “siamo davvero mortificati, – ha scritto l’account dell’Apple – ci contatti in direct, in modo da spiegarci cosa è accaduto!” Sgarbi ha ribattuto, secco e deciso, solo pochi istanti dopo: “sarete contattati dai miei collaboratori.” Un botta e risposta che ha però avuto anche un’altra conseguenza: quella di scatenare il malcontento di alcuni clienti. “A Vittorio Sgarbi rispondete subito, noi comuni mortali possiamo pure buttare il nostro cellulare. Ma bravi!” ha scritto infatti una cliente.





© RIPRODUZIONE RISERVATA