Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 23 aprile: Laura fra segreti e intrighi familiari

VIVI E LASCIA VIVERE, LA TRAMA DELL FICTION CON ELENA SOFIA RICCI

Al via la fiction Vivi e lascia vivere che andrà in onda con le prime due puntate nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 23 aprile 2020. Si intitolano “Il ritorno” e “L’incontro”. Alla guida del cast Elena Sofia Ricci nei panni di Laura Ruggero, per un thriller a tinte family. La regia è di Pappi Corsicato, che ha scelto di raccontare una storia ispirata a Filumena Marturano, una donna che è diventata un emblema della femminilità. Ci aspettano sei puntate per conoscere la protagonista: Laura è una donna coraggiosa in grado di non arrendersi di fronte agli ostacoli. Anche se la vita spesso le ha fatto pagare diversi conti, ha sempre vinto i faccia a faccia con il destino e non ha mai esitato a rivelare qualche neo del passato pur di voltare pagina. Ovviamente i segreti verranno svelati, soprattutto perchè la famiglia di Laura ne ha diversi e uno in particolare fin troppo grande da nascondere troppo a lungo. E’ stata Laura del resto ad organizzare il tutto e a custodire con estrema gelosia quel retroscena della sua vita. Ha 50 anni ed è instancabile: madre di tre figli, lavora in una mensa come casalinga ed è sposata con Renato da due decenni. In apparenza sembra una famiglia come tante, ma presto la loro realtà verrà sconvolta quando Renato morirà in un incidenio a Tenerife. Un evento che spingerà tutti e tre a reinventarsi, a trovare il modo di risalire. Laura infatti si creerà un nuovo lavoro, punterà tutto su se stessa e si farà strada come imprenditrice. Il passato però busserà presto alla sua porta. Anche Nina, Giada e Giovanni cercheranno di seguire il proprio percorso, mentre cercano di nascondere piccoli segretucci. Nina (Carlotta Antonelli) infatti ruba di nascosto, anche se per tutti è una studentessa modello. Giovanni (Giampiero De Concilio) invece è il più sensibile e ha il dono di comprendere la madre nel profondo, anche se per fare piacere al padre ha finto in passato di amare la pallanuoto. La più grande, Giada (Silvia Mazzieri), ha sempre avuto un rapporto conflittuale con Laura. Avrebbe preferito trascorrere più tempo con il padre, che tuttavia per motivi di lavoro era spesso assente. E ora che dovrà fare i conti con la sua morte e ad un passo dalla laurea, inizierà l’ennesima battaglia contro Laura per andare a studiare moda in America.

SCOPRIAMO IL CAST DI DI VIVI E LASCIA VIVERE

Nel cast della fiction Vivi e lascia vivere troviamo Elena Sofia Ricci (Laura), Massimo Ghini (Toni), Silvia Mazzieri (Giada), Giampiero De Concilio (Giovanni), Carlotta Antonelli (Nina), Antonio Gerardi (Renato Ruggero), Massimo Ghini (Toni), Iaia Forte (Marilù); Teresa Saponangelo (Daniela), Irene Casagrande (Sara), Bianca Nappi (Rosa), Emanuele Linfatti (Andrea), Riccardo Lombardo (Saverio), Orsetta De Rossi (Lorenza), Massimo Nicolini (Matteo) e Daniele Orlando (Dario).

ANTICIPAZIONI DEL 23 APRILE 2020

EPISODIO 1, “IL RITORNO” – Laura ritorna nella sua Napoli con il cuore distrutto. Dovrà dare una tremenda notizia ai suoi figli: il padre Renato è morto a Terenife. Un incidente misterioso, su cui presto deciderà di fare luce, anche se prima dovrà superare un crollo nervoso. Laura riuscirà a risalire la china grazie alla vicinanza delle due amiche Marilù e Rosa, mentre cerca di ritrovare se stessa. Intanto Giada, la maggiore dei tre figli, conosce Luciano e inizia a cercare lavoro.

EPISODIO 2, “L’INCONTRO” – Laura inizia a reagire e incontra Toni, un vecchio amico del passato che sembra trasformato dagli anni. L’intera famiglia è alle prese con una rivoluzione: tutti e quattro devono darsi da fare per lasciarsi alle spalle il passato e riuscire a convivere con il lutto. Nel frattempo, Giada ottiene il lavoro che tanto desiderava, mentre la sorella minore Nina entra in una casa privata con delle amiche per rubare. Scoprirà presto però che la struttura non è disabitata come pensava



