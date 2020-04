Vivi e lascia vivere/ Anticipazioni 30 aprile: Giada scappa di casa!

Pubblicità

VIVI E LASCIA VIVERE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 30 aprile 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Vivi e lascia vivere in prima Tv assoluta. Saranno il terzo e il quarto, dal titolo “La rinascita” e “La fiducia” – Laura (Elena Sofia Ricci) ritorna da Tenerife e solo allora informa i tre figli che il loro papà è morto durante un incendio. Una bombola del gas è scoppiata e Renato ha perso la vita nella casa in cui si trovava per un breve periodo. Tempo prima, Laura scopre che il marito ha perso tutto al gioco a Tenerife e decide di raggiungerlo. Nel presente, Giada (Silvia Mazzieri) decide di lavorare in un locale come ballerina professionista, per ottenere i soldi e iscriversi a un master all’estero. Laura invece è costretta a confessare di aver rubato dei soldi dalla cassa del ristorante in cui lavora e viene licenziata. Tornata a casa, prende dei tranquillanti e sono le amiche a trovarla sull’orlo del collasso. Anche Nina (Carlotta Antonelli) ha l’abitudine di rubare e dopo aver trovato una borsa al centro commerciale, decide di entrare di nascosto nella casa della proprietaria. Nel passato, Laura scopre che il marito si trova in ospedale e lo sorprende con un’altra donna. Nel presente, Laura partecipa ad una riunione di un centro per il sostegno al lutto e realizza di dover cambiare vita e convince Rosa (Bianca Nappi) ad assumerla per il catering per la comunione della figlia. Giada mente alla madre e decide di non dirle dove lavora davvero. Però l’affronta: è sicura che non le sia mai importante nulla del padre, ma Laura le dà uno schiaffo. Nel passato, Renato confessa alla moglie di avere una fidanzata e anche un figlio.

Nel presente, Laura scopre che il marito di Rosa ha rifiutato il suo catering e convince l’amica a ribellarsi. Giovanni (Giampiero De Concilio) invece continua a fare brutti sogni sul nuoto, mentre Nina e le amiche entrano nella casa che credono disabitata, ma scoprono che c’è un ragazzo all’interno. Più tardi, la macchina di Laura si rompe ed è costretta a chiedere l’aiuto di alcuni ragazzi per portare i suoi piatti alla festa di Rosa. Convince poi l’amica a mettersi in affari con lei e avviare un’attività tutta loro per vendere un piatto fatto con la sua ricetta segreta. Quella sera, Giada scopre che il titolare del locale la vuole assumere. Il giorno successivo, una delle amiche di Nina le confessa di aver perso il cellulare durante il furto, mentre il fidanzato di Giada scopre che balla mezza vestita in un locale. Per trovare i soldi utili per la sua attività, Laura si mette in contatto con un vecchio amico, Tony (Massimo Ghini), il titolare di una catena d’hotel. Nel passato, qualcuno usa una tanica di benzina per dare fuoco al posto in cui dorme Renato.

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI DEL 30 APRILE 2020

EPISODIO 3, LA FIDUCIA – Laura ottiene l’aiuto di Toni e riesce a realizzare il suo sogno: aprire un punto ristoro con l’amica Rosa. Non sa tuttavia che Marilù le sta nascondendo un segreto importante, mentre Toni inizia a seguire Laura nella speranza di poterla conquistare. L’uomo d’affari ha già dimostrato di apprezzare Laura e non ha esitato in diverse occasioni di farle comprendere le sue intenzioni.

EPISODIO 4, “LA RINASCITA” – Toni però fa il passo successivo: farà una sorpresa a lei e ai tre figli. I rapporti fra Giada e la madre però diventano sempre più tesi quando la ragazza confessa alla famiglia di essere diventata una cubista. Datal a reazione di Laura, Giada decide di andare via di casa e la madre è costretta a chiedere di nuovo l’aiuto di Toni per ritrovarla.



