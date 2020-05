Vivi e lascia vivere / Anticipazioni 7 maggio: Giada scoprirà la verità sul padre?

Pubblicità

VIVI E LASCIA VIVERE, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 7 maggio 2020, andranno in onda due nuovi episodi di Vivi e lascia vivere in prima Tv assoluta. Saranno il quinto e il sesto, dal titolo “L’amore” e “Il dubbio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: nel passato, Laura dà fuoco alla casa in cui si trova il marito e rimane a guardare mentre le fiamme si alzano sempre di più. Nel presente, Giada legge una poesia in chiesa in onore del padre, ad un mese di distanza dalla sua morte. Laura però le consiglia di voltare pagina. Toni sorveglia la famiglia Ruggero di nascosto, poi riceve dei soldi da riciclare. Ha intenzione di sfruttare la nuova attività di Laura. Nina invece trucca i voti del fratello poco prima che la madre vada a parlare con una delle professoresse. I guai però non finiscono: qualcuno ha distrutto l’ape per la vendita in strada e Laura sospetta che sia stato Saverio. Lo affronta, ma Rosa le rivela che il marito potrebbe farle togliere la figlia per via di un fatto del passato. Più tardi, Toni le rivela di voler entrare in società con lei. Quella sera, Laura scopre che Marilù finge di stare in tournée, quando invece è in città. Giovanni invece finge un malore per evitare una trasferta con la squadra. Nel passato, Toni fa delle pressioni a Laura per via dei debiti del padre. Poi la convince a festeggiare insieme il suo compleanno e la bacia. Nel presente, Giada viene seguita dal ragazzo che ha derubato e che le invia dei video in cui la riprende in ogni situazione. Laura invece scopre che Marilù non ha ancora superato la morte del figlio e la coinvolge nell’attività. Intanto, Giovanni conosce Sara mentre prova nuoto acrobatico e la ragazza si offre di dargli qualche lezione. Mentre Nina viene fermata per furto, Laura coinvolge anche Daniela nel Sartù Street e scopre che è la figlia dell’uomo che ha ucciso un magistrato. Quella sera, Toni organizza una cena per il compleanno di Laura, invitando in segreto anche i suoi figli.

Nella fiction Vivi e lascia vivere Giada però va su tutte le furie quando intuisce che fra i due c’è del tenero e finisce per rivelarle di fare la cubista. Poi fugge per andare a lavorare al locale e si ubriaca: Luciano si offre di accompagnarla a casa e si baciano. La ragazza però deve affrontare ancora Laura, che la mette in guardia sugli errori che potrebbe commettere e che anche lei in passato ne ha fatti molti. Con l’aiuto delle amiche, Nina affronta il ragazzo che la perseguita, Andrea, che però ha una crisi. Visto che l’attività va bene, Rosa decide di lasciare il marito e persino il lavoro in mensa. A causa della lite, Giada decide di andare via di casa e trasferirsi dal fidanzato. Laura è costretta a chiedere l’aiuto di Toni per trovarla e non sa che l’amico le sta nascondedno di avere problemi al cuore. Nel passato, Laura dà fuoco al casolare del marito: Renato si trova all’esterno, è ancora vivo.

VIVI E LASCIA VIVERE ANTICIPAZIONI DEL 7 MAGGIO 2020

Vediamo cosa succederà nei due episodi di Vivi e lascia vivere di oggi:

EPISODIO 5, “L’AMORE” – Toni e Laura sono sempre più vicini e la protagonista in qualche modo sta abbassando sempre di più le difese nei suoi confronti. Il suo segreto però sta per essere scoperto. Giada infatti verrà coinvolta in un evento particolare nel locale notturno in cui lavora e scopre qualcosa di più su Toni. Sembra proprio che abbia nascosto molte cose alla madre, ma c’è di più. La ragazza infatti richiede un documento e scopre che non esiste alcun certificato di morte del padre. Inizia a sospettare quindi che Laura abbia mentito a tutti e che in realtà Renato sia ancora vivo, da qualche parte.

EPISODIO 6, “IL DUBBIO” – Ripercorrendo gli stessi passi della madre, Giada sfrutta gli unici effetti personali del padre per indagare e trova il biglietto da visita del capanno a Tenerife. A quanto pare ci saranno anche delle novità sul fronte Giovanni. Abbiamo lasciato il ragazzo alle prese con un grande cambiamento per quanto riguarda lo sport, ma adesso potrà fare anche il passo successivo per quanto riguarda l’amore. Sara di sicuro c’entra qualcosa, ma come andrà a finire fra i due?



