VIVIANA PARISI E GIOELE/ Ultime notizie giallo di Caronia: tutte le piste ad oggi

Il caso di Viviana Parisi e del piccolo Gioele Mondello ha prima tenuto l’Italia col fiato sospeso per giorni, poi l’ha sconvolta. Se ne parla anche a Chi l’ha visto?, il programma di Rai Tre che torna oggi dopo la pausa estiva e tenta di rispondere ai tanti quesiti che ancora caratterizzano la vicenda della mamma deejay e del suo bambino. Tutto ha inizio il 3 agosto: la donna, 43 anni, esce da casa sua a Venetico, piccolo centro vicino a Messina, insieme al figlio di 4 anni. Il marito, Daniele Mondello, in quel momento si trova al lavoro: a lui Viviana ha detto di voler andare nella vicina Milazzo in un centro commerciale per comprare le scarpe a Gioele. Sembra una giornata come le altre: prima di uscire, Viviana prepara il sugo al pomodoro per il pranzo, ma lascia il telefono a casa. L’inizio dell’incubo viene da molti individuato nell’incidente che coinvolge l’Opel Corsa di Viviana in una galleria (Pizzo Turda) dell’autostrada Palermo-Messina all’altezza di Caronia, a 104 chilometri da Venetico in direzione Palermo: è lì che avviene uno scontro con un furgone che viene giudicato lieve. Mentre gli operai a bordo del camioncino fanno rallentare il traffico in galleria, Viviana viene vista uscire dalla galleria e fermarsi in un’area di sosta. A notarla sono diversi automobilisti: saranno gli ultimi a vederla ancora viva.

VIVIANA PARISI E GIOELE: IL RITROVAMENTO DELLA MAMMA VICINO AL TRALICCIO

Da quel momento in poi inizia il giallo: Vivana scavalca un guard rail e si dilegua nelle campagne. Lascia la borsa in auto con dentro documenti e soldi. A vederla di spalle sono gli operai, ma non notano la presenza di Gioele. Lo vedrà invece una famiglia del Nord Italia: lo raccontano ad altri testimoni che chiamano il 112, mentre i settentrionali vanno via. A quel punto scattano le ricerche: inizialmente non viene esclusa alcuna pista, dal rapimento all’omicidio. Sono le ore in cui il padre di Gioele lancia un disperato appello rivolgendosi alla moglie, convinto che lei possa sentirlo e tornare a casa con il bambino. Qualche giorno più tardi, precisamente l’8 agosto, tutte le speranze di ritrovare in vita la mamma naufragano al ritrovamento del corpo: a fiutare il cadavere, irriconoscibile, è un cane molecolare. Si trova vicino ad un traliccio dell’alta tensione, a circa un km dal luogo dell’incidente, nella boscaglia. Di Gioele nessuna traccia. Si avanza anche la possibilità che il bambino non fosse insieme alla mamma, ma le telecamere del rifornimento di benzina di Sant’Agata certificano la presenza del piccolo in auto. Si tratta soltanto di trovarlo.

VIVIANA PARISI E GIOELE: UN CASO DI OMICIDIO-SUICIDIO?

Per ritrovare il corpicino di Gioele bisognerà attendere il 19 agosto: lo trova uno dei volontari che partecipa alla battuta organizzata dal papà, Daniele Mondello. Questi dice di non credere all’ipotesi che la mamma abbia ucciso il figlioletto, ma su di lei si addensano le nubi di un certificato medico rilasciato il 17 marzo scorso dall’ospedale di Barcellona Pozzo di Gotto, in cui si afferma che “Viviana soffriva di paranoia e ha avuto un crollo mentale dovuto a una crisi mistica”. Da quel momento in poi è un susseguirsi di ipotesi: c’è chi crede che Gioele sia morto in seguito all’urto in auto, ma i testimoni settentrionali sostengono che fosse vivo dopo l’impatto; altri continuano a pensare che la mamma abbia prima ucciso il figlio e poi si sia tolta la vita, mentre i suoi familiari azzardano che Viviana sia caduta dal traliccio nel tentativo di perlustrare dall’alto la zona per ritrovare Gioele. Qual è la verità? Riuscirà a venire prima o poi una risposta certa ai tanti dubbi sul giallo di Caronia?



