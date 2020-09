Viviana Parisi: giallo incidente/ Il marito “continui sbagli, vergogna!” e su Gioele…

Torna al centro della nuova puntata di Chi l’ha visto il giallo di Caronia, con le morti di Viviana Parisi e del piccolo figlio di 4 anni, Gioele Mondello. Al centro dell’attenzione proprio l’incidente che ha coinvolto mamma e figlio lo scorso agosto e che ha preceduto la loro scomparsa prima dei ritrovamenti choc. La trasmissione di Rai3 trasmetterà lo sfogo del marito della donna, Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele, il quale ha tuonato: “Il furgone degli operai che hanno fatto l’incidente con mia moglie è stato sequestrato dopo due settimane. Una vergogna totale. L’hanno portato in carrozzeria e hanno smontato lo sportello e due gomme”, ha tuonato. Quindi ha mostrato il luogo in cui si trovava asserendo: “Sono qui in autostrada per assistere ai rilievi, il perito mi ha detto che nella galleria non c’è nemmeno una luce. Che vergogna, continuano a fare sbagli ogni giorno dal 3 agosto. Vergognatevi!”. La data indicata da Daniele Mondello è esattamente quella della sparizione della donna. Viviana, dopo aver percorso insieme al bambino l’autostrada verso Palermo avrebbe tamponato un furgone e poi lasciato l’auto in una piazzola di sosta facendo perdere le sue tracce. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto lo scorso 8 agosto, quello del piccolo Gioele il 19 agosto mentre non è ancora chiaro cosa sia realmente accaduto nel giorno dell’incidente.

VIVIANA PARISI E GIOELE: CONTINUA IL GIALLO SULL’INCIDENTE

La verità sul giallo di Viviana Parisi e del piccolo Gioele potrebbe emergere dalle dinamiche dell’incidente? Il legale di Daniele Mondello, come riferisce Sky Tg24 ha commentato: “È emerso un aspetto molto grave che mi è stato riferito dal nostro consulente e cioè che mentre giustamente l’auto di Viviana è stata sequestrata lo stesso 3 agosto, il camion dove si trovavano a bordo i tecnici che si occupavano di manutenzione delle autostrade con il quale ha avuto l’incidente è stato sequestrato solo il 10 settembre e sembra già avessero cominciato delle riparazioni”. Lo stesso ha ammesso di non poter ancora escludere che Gioele sia morto “per un colpo avvenuto durante l’incidente che gli avrebbe potuto causare una emorragia celebrale e lo avrebbe fatto morire dopo nelle campagne di Caronia”. Adesso si attendono ulteriori accertamenti sul Gps del furgone degli operai che potrebbero svelare la velocità con cui viaggiava sia il mezzo che l’auto di Viviana al momento dell’impatto. Sempre a proposito dell’incidente, in queste ore si è espresso anche il legale di Luigino Parisi, papà di Viviana, avvocato Nicodemo Gentile, che su Facebook ha mostrato le foto del sinistro: “Incidente lieve? Non ci sembra proprio”, ha commentato rimarcando: “L’urto tra i mezzi è stato importante” (Clicca qui per vedere il post del legale).





