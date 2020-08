“Viviana Parisi si è suicidata”/ Scientifica conferma. Gioele ucciso prima?

Viviana Parisi si è suicidata. Trova sempre più conferme la pista che fin dal primo momento ha animato le indagini degli investigatori che indagano sul giallo di Caronia. Questa volta, però, le tesi degli inquirenti sono corroborate dalle evidenze emerse dal lavoro della polizia scientifica e dall’esame istologico che ha accertato la “consistenza dei tessuti, che varia con l’impatto”. Non regge l’ipotesi che Viviana, salita sul traliccio per scorgere dove si fosse cacciato il figlio Gioele, sia precipitata per errore. Il fatto che il suo corpo sia stato rinvenuto a diversi metri di distanza dal pilone confermerebbe la spinta decisiva e volontaria della dj. Al contrario, se fosse scivolata, gli esami tecnici hanno accertato che Viviana sarebbe caduta quasi in verticale rispetto al traliccio. Lo stesso particolare della scarpa, trovata a poca distanza dal cadavere, si spiega col fatto che fosse slacciata e che Viviana l’abbia persa al momento dell’impatto violento con il terreno dopo un volo di 15 metri.

Se quanto accaduto a Viviana Parisi sembra essere più chiaro, almeno dal punto di vista degli inquirenti, restano i dubbi sulla tragica fine del piccolo Gioele. Uno snodo decisivo sarà forse quello di martedì prossimo, quando è in programma l’autopsia sul corpicino del bambino. Fino ad oggi, la famiglia di Viviana e Gioele era sembrata restia ad accettare la pista dell’omicidio-suicidio da parte della madre. Come riportato da Fanpage, la pista privilegiata dai familiari dei due era quella che prevedeva un’aggressione ai danni di mamma e figlio ad opera di animali selvatici. Non a caso l’avvocato Pietro Venuti sottolineava che i due potessero essere morti in due momenti e in due luoghi distinti:”Magari la madre aveva perso Gioele per un attimo ed era salita sul pilone per tentare di avvistarlo, finendo giù accidentalmente. È probabile che il bimbo sia caduto da qualche altra parte e successivamente sia stato assalito dagli animali. Da quello che abbiamo visto sarebbe stato difficile anche per gli animali trascinare il corpo del piccolo nel posto dove sono stati trovati i resti. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda”. Alla luce delle ultime evidenze sembra sempre più complicato credere ad una soluzione del giallo diversa da quella che vede Viviana prima uccidere il bambino e poi farla finita gettandosi dal traliccio.



