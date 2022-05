Vodafone diventa araba/ Cosa c’è dietro il matrimonio col gruppo “E&” degli Emirati Arabi Uniti

Vodafone diventa araba per il 9,8% a seguito dell’acquisto della Emirates Telecommunications Group Company Pjsc, nota come E& che acquistato la partecipazione di Vodafone per 4,4 miliardi di dollari una settimana fa. Un valore che consente l’assorbimento della quota del 9,8% della famosa compagnia telefonica internazionale.

Vodafone diventa araba: perchè è nato l’interesse di E&

Il gruppo degli Emirati Arabi aveva dichiarato infatti di volersi espandere in nuovi mercati africani, europei ed asiatici attraverso aziende leader su aree non battute dal loro business.

Vodafone diventa araba: l’indebitamento di Vodafone

La possibilità di acquisire Vodafone è stata anche favorita dal fatto che, l’incremento della concorrenza ha portato i prezzi dei servizi più in basso rispetto a qualche anno fa, il gruppo della telefonia si è indebitato per 46,1 miliardi di dollari pari a 44,3 miliardi di euro è attualmente deve fronteggiare un calo superiore al 20% del prezzo delle azioni rispetto all’anno 2018.

Quindi Vodafone ha dovuto necessariamente aprirsi agli Emirati Arabi Uniti, l’amministratore delegato Nick Read ha quindi dichiarato di voler continuare “a fare buoni progressi con i piani strategici a lungo termine”.

Il matrimonio tra e& e Vodafone è stato pensato per apportare vantaggi anche al partner arabo che cercava “un’esposizione significativa verso un leader mondiale nella connettività e nei servizi digitali“.

Una sostanza il gruppo arabo spera di poter migliorare la rosa delle relazioni internazionali attraverso clienti che potrebbero investire anche in altri settori.

