Volevo fare la Rockstar 2/ Anticipazioni 23 marzo: Olivia e Francesco due anni dopo

Volevo fare la Rockstar 2, prima puntata 23 marzo 2022

Questa sera, mercoledì 23 marzo, alle 21.20 su Rai 2 prende il via “Volevo fare la Rockstar 2”, la serie con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti. Da dove riprende la storia di Olivia, interpretata da Valentina Bellè? È proprio lei a fare il punto della situazione: “Sono passati quasi due anni dall’ultima volta che Francesco mi ha dato un bacio. C’è stato il casino di Vittorio, che prima mi ha rubato una canzone e poi ha pensato bene di rubare anche al fisco inglese, finendo in galera. C’è stata la lunga trasformazione di Nice da arpia divora-proletari a dolcissima nonnina…”. Le gemelle Emma e Viola sono ormai nel pieno dell’adolescenza, mentre Nadja (Emanuela Grimalda) si è trasferita in pianta stabile a casa di Olivia. Dietro la macchina da presa, Matteo Oleotto che riporta lo spettatore a Gorizia, nelle campagne e nei paesaggi del Friuli-Venezia Giulia.

Volevo fare la Rockstar 2, anticipazioni episodi “Non è tardi” e “Il bivio”

Nel primo episodio di “Volevo fare la Rockstar 2” dal titolo “Non è tardi” Olivia vuole riconquistare Francesco (Giuseppe Battiston), che però ha una nuova fiamma, Silvia (Anna Ferzetti). Eros (Riccardo Maria Manera) si è iscritto all’università e ha iniziato una relazione con Fabio (Francesco Di Raimondo), mentre le gemelle stravedono per nonna Nice (Angela Finocchiero). Olivia decide quindi di riprendere in mano la sua vita, ma gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Nel secondo episodio “Il bivio” Olivia ha deciso di riprendere a studiare ma si scontra con la nuova professoressa di italiano, Silvia. Le gemelle Emma e Olivia evadono le punizioni della madre, che si troverà in aperto conflitto anche con nonna Nice. Prosegue la relazione tra Eros e Fabio, tra alti e bassi, mentre Francesco sembra in pericolo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA