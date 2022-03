Volevo fare la rockstar 2/ Anticipazioni puntata 30 marzo: Eros in crisi con Fabio

Volevo fare la rockstar 2, seconda puntata 30 marzo

Questa sera, mercoledì 30 marzo, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il secondo appuntamento con “Volevo fare la rockstar 2”, la fiction con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda, Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Nella seconda stagione Olivia (Valentina Bellè), mamma single sempre in equilibrio tra mille lavori, si trova ad affrontare nuove situazioni: “Le sue figlie entrano in una fase adolescenziale: hanno un’età che si avvicina a quella che aveva Ollie quando sono nate. Diventa un problema entrare in relazione con loro. E Olivia sente sempre di più il peso di non aver studiato: per questo s’iscrive a una scuola serale”, ha commentato l’attrice, intervistata da Grazia. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di “Volevo fare la rockstar 2”

Volevo Fare la Rockstar 2/ Diretta 1a puntata, anticipazioni: Fabio ammanettato!

Anticipazioni Volevo fare la rockstar 2: trama episodi 3 e 4

Nel primo episodio della seconda puntata di “Volevo fare la rockstar 2” Olivia e Francesco si riavvicinano grazie ai preparativi della festa a sorpresa per le gemelle. I due tornano compici come ai vecchi tempi. Olivia è certa di riuscire a riconquistare Francesco, che si presenta alla festa con Silvia. Come se non bastasse, Nice rincara la dose facendola sentire di nuovo inadeguata. Alla festa Antonio si riavvicina ad Eros che è in crisi con Fabio. Nel secondo episodio Olivia vuole tornare alla normalità, mentre Silvia la segue come un’ombra per convincerla a tornare a studiare. Continua l’altalena dei sentimenti tra Eros e Fabio, mentre le gemelle fanno segretamente il test d’ingresso ad una scuola privata: quando Olivia lo scopre va su tutte le furie. Francesco si agita per i risultati della TAC e le cose tra lui e Olivia degenerano…

LEGGI ANCHE:

ANTICIPAZIONI VOLEVO FARE LA ROCKSTAR 2, SECONDA PUNTATA 30 MARZO/ Eros con Antonio!Volevo fare la rockstar 2, location/ Da "Caselonghe" a Cormons fino alla Slovenia

© RIPRODUZIONE RISERVATA