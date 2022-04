Volevo fare la rockstar 2/ Anticipazioni puntata 6 aprile: Olivia a Milano

Volevo fare la rockstar 2, terza puntata 6 aprile

Questa sera, mercoledì 6 aprile, alle 21.20 su Rai 2 va in onda il terzo appuntamento con la seconda stagione di “Volevo fare la rockstar”, la serie con Giuseppe Battiston, Valentina Bellè, Angela Finocchiaro, Emanuela Grimalda e Anna Ferzetti e la regia di Matteo Oleotto. Protagonista della serata sarà Eros Mazzuccato, il fratello di Olivia, interpretato da Riccardo Maria Manera. Eros si è iscritto all’Università, ma non sembra avere seriamente intenzione di studiare. Il ragazzo è ancora molto confuso su come vivere un rapporto sentimentale, fino all’incontro con Fabio: “Nell’incontrare questo Fabio non gli darebbe una lira all’inizio. Mentre poi, pian piano, vediamo che anche lui scopre un sentimento nuovo. È anche paradossalmente una novità questa apertura che Fabio gli offre. Infatti, ha soltanto da imparare da lui”, ha detto ili giovane attore a Tv Serial.

Nel primo episodio, in onda questa sera 6 aprile, di “Volevo fare la rockstar 2”, Olivia vorrebbe una svolta nel suo rapporto con Francesco che invece la lascia da sola con un segreto da custodire. A complicare le cose ci pensa Silvia, che porta Olivia ad un festival letterario: qui incontra Sorgente, il capo di una rivista online, che le offre un lavoro a Milano. Olivia rifiuta la proposta. Intanto Fabio ed Eros studiano con la loro gang un piano per vendicarsi di Antonio, ma si troveranno a fare i conti con un nemico ancora più potente. Nel secondo episodio Olivia scopre che Francesco e Silvia stanno provando ad avere un figlio: per lei è un vero shock e decide di provare la strada di Milano. Ma, in sua assenza, le gemelle si cacceranno in un mare di guai mentre Eros cerca goffamente di smerciare droga. L’ombra del disastro aleggia sulla la vita dei Mazzuccato…

