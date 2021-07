Volo Malta Pescara: 9 positivi in aereo/ 70 persone isolate, anche con Green Pass

Caos sul volo Malta Pescara atterrato nella giornata di ieri, martedì 13 luglio 2021, nella cittadina abruzzese: a bordo dell’aereo hanno viaggiato in totale 70 passeggeri, ma in nove casi è stata riscontrata la positività al Coronavirus, che ha riguardato ragazzi giovani, tutti asintomatici o, comunque, paucisintomatici. Nonostante questo, la task force della Regione Abruzzo ha inteso porre in isolamento fiduciario l’intero aereo, in quanto ogni singolo utente del volo era entrato in contatto ravvicinato con una delle persone risultata positiva al virus.

All’aeroporto, dunque, sono scattate le misure restrittive, che hanno coinvolto anche i soggetti provvisti di Green Pass e che saranno ora obbligati a osservare la quarantena di quattordici giorni. A confermare la notizia, si legge su Rai News, è stato Alberto Albani, referente regionale per le emergenze, che ha preteso il servizio di screening all’interno dello spazio aeroportuale, successivamente allestito dal governatore Marsilio attraverso un’ordinanza con la quale si richiede a tutti coloro che provengono da Malta, Spagna e Regno Unito di sottoporsi al test. Il servizio era stato attivato proprio 24 ore fa.

NOVE POSITIVI SU VOLO MALTA PESCARA: SCATTA LA QUARANTENA PER UN AEREO INTERO

In merito alla notizia dei casi di positività al Coronavirus individuati a bordo di un volo da Malta a Pescara, sono state diramate ulteriori indicazioni, poi riprese da Rai News. Più dettagliatamente, su 70 passeggeri, si sono sottoposti ai controlli in aeroporto 65 persone, mentre gli altri cinque si sono rifiutati in quanto in possesso di Green Pass. Nella mattinata odierna, peraltro, sono stati eseguiti altri accertamenti sui passeggeri di un aereo proveniente da Londra.

Albani ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito a questa situazione: “La Regione Abruzzo e la task force per l’emergenza hanno adottato una misura che va nella direzione giusta. Quest’operazione ha portato subito i primi risultati”. Immancabile, poi, il monito relativo alla nuova ondata di contagi, nella quale l’uomo ha sottolineato che il virus sta tornando a livelli di diffusione importanti. “Per precauzione – ha proseguito –, abbiamo deciso di disporre l’isolamento fiduciario di 14 giorni per tutti i passeggeri, a prescindere dal Green Pass. Siamo riusciti a intercettare i positivi e stiamo cercando di stroncare sul nascere eventuali focolai”.

