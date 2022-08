Von der Leyen: “Prepararsi a stop gas Russia”/ “Ue lavora su intervento di emergenza”

“Dobbiamo prepararci a una potenziale interruzione totale del gas russo”: così, senza mezzi termini, la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L’ex ministro della Difesa di Berlino è intervenuta al Forum di Bled e si è soffermata sulle misure messe in campo da Bruxelles: “Stiamo diversificando i nostri fornitori alla velocità della luce. La fornitura di gas da fonti diverse dalla Russia è aumentata da 31 miliardi di metri cubi da gennaio di quest’anno e questo compensa i tagli russi”.

Nel corso del suo intervento, la von der Leyen ha ricordato inoltre che l’Ue sta riducendo “in modo sostanziale” il fabbisogno di gas importato: “Per questo abbiamo chiesto agli Stati membri di ridurre il consumo di gas del 15% e di conservarlo nello stoccaggio: in questo modo si possono risparmiare fino a 45 miliardi di metri cubi di gas naturale “.

Von der Leyen: “Prepararsi a stop gas Russia”

La presidente della commissione Ue ha sottolineato che il modo migliore per sbarazzarsi dei combustibili fossili russi è “accelerare la nostra transizione verso fonti energetiche verdi”: “Ogni chilowattora di elettricità che l’Europa genera da energia solare, eolica, idroelettrica, da biomasse dal geotermico o dall’idrogeno verde ci rende meno dipendenti dal gas russo. Oggi il prezzo dell’energia solare ed eolica è più conveniente dei combustibili fossili inquinanti. Ecco perché, con la nostra iniziativa RePowerEU, investiremo fino a 300 miliardi di euro per accelerare la svolta verde”, riporta Ansa.

L’Europa deve difendere i suoi principi fondamentali, ha ribadito la von der Leyen, e per questo motivo Putin non può vincere il conflitto. “La regola del potere potrebbe rimpiazzare il potere delle regole. Dipenderà tutto dalla forza della democrazia, dalla nostra capacità di difendere i principi fondamentali e resistere all’aggressione. I rischi sono chiari a tutti”, ha spiegato: “Se vogliamo preservare i principi fondamentali, come l’autodeterminazione o l’inviolabilità dei confini, Putin non può vincere questa guerra. L’Ucraina deve vincere questo conflitto. Questo è assolutamente chiaro”.











