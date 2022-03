Vostro Onore/ Anticipazioni puntata 14 marzo: Vittorio confessa la verità a Ludovica

Vostro Onore, terza puntata 14 marzo 2022

Questa sera, lunedì 14 marzo, alle 21.25 su Rai 1 va in onda il terzo e penultimo appuntamento con la fiction “Vostro onore”, con Stefano Accorsi, Barbara Ronchi, Francesco Colella. La fiction è il remake della serie tv statunitense “Your honor” con Bryan Cranston, a sua volta rifacimento dell’israeliana “Kvodo”. Manca poco alla fine della miniserie che racconta le vicende del giudice Vittorio Pagani, interpretato da Accorsi, che si ritrova invischiato in una scelta morale molto difficile. Il figlio Matteo, dopo aver causato un incidente stradale, ha lasciato il luogo dell’accaduto. La persona coinvolta, Diego fa parte del clan Silva che ora vuole vendetta. Vittorio è disposto a tutto per di salvare il figlio, anche ad andare contro i suoi principi morali: ma le sue scelte salveranno davvero Matteo?

Vostro onore, anticipazioni episodi 5 e 6

Ecco le anticipazioni degli episodi 5 e 6 di “Vostro onore”, in onda questa sera su Rai 1. Nel primo episodio, Ludovica scopre dalla madre di Nino che la sera del furto il ragazzo ha ricevuto una chiamata da Salvatore, mentre Matteo capisce che Camilla potrebbe essere una testimone dell’incidente e quindi della sua colpevolezza. Salvatore, per cercare di allontanare i sospetti dei colleghi, arresta un importante collaboratore di Filippo Grava, fratello di sua moglie Maddalena. Vittorio torna da Ludovica e abbassa le sue difese con lei. Intanto Sara scopre l’esistenza di un secondo telefono di Nino che smentirebbe la versione dei fatti raccontata finora mentre Filippo costringe Salvatore a incontrarlo. Nel secondo Filippo cerca di portare Salvatore dalla sua parte, ma l’ispettore della DIA fa perdere le sue tracce. Vittorio e Matteo si riavvicinano ricordando Linda, moglie e madre scomparsa troppo presto. Salvatore è gravemente ferito e Vittorio lo nasconde nella sua casa al lago. Chiara, colpita da un malore a scuola, viene portata in ospedale: Matteo va a farle visita ed entra anche nella stanza di Diego Silva. Ludovica ha le prove dell’innocenza di Nino, Vittorio è costretto a confessare la verità.

