Wali, chi è cecchino più letale al mondo/ JTF-2, in Ucraina dopo Iraq e Afghanistan

Wali è considerato il cecchino più letale al mondo e nelle scorse ore, secondo alcune indiscrezioni circolanti in rete, riportate anche dall’edizione online di TgCom24, si sarebbe unito all’esercito dell’Ucraina per combattere gli invasori russi. Wali, il cui vero nome rimane, per ovvi motivi, top secret, è un militare originario del Canada, che in passato ha già prestato in servizio in due zone di guerra molto “calde” come l’Afghanistan e l’Iraq.

Le sue gesta sono ben note negli ambienti militari, e durante le due missioni datate 2009 e 2011 in Afghanistan avrebbe eliminato con il suo fucile, da enormi distanze, decine e decine di amici. Wali fa parte dell’unità di elite denominata JTF-2, acronimo di Joint Task Force 2, un’unita di forze speciali dell’esercito canadese in azione anche in Libia e in Kosovo, e che ha fatto registrato il record di distanza per quanto riguarda un’uccisione, più di 3.5 chilometri, per l’esattezza 3.540 metri (il precedente record apparteneva ad un caporale dell’esercito britannico che aveva eliminato due mitraglieri talebani dalla distanza di 2.475 metri nel 2009).

WALI A FIANCO DELL’ESERCITO UCRAINO: “VENGONO BOMBARDATI SOLO PERCHE’ VOGLIO ESSERE EUROPEI”

Wali, come detto sopra, è stato anche in Iraq dove si è arruolato come volontario per combattere contro i miliziani dell’Isis, ma nella vita di tutti giorni sarebbe un semplice programmatore e tecnico informatico, con una moglie e un figlio.

“Mia moglie – racconta il cecchino riferendosi alla scelta di recarsi in Ucraina, così come si legge su TgCom24.it – si è opposta all’idea, e questa è stata la parte più difficile della decisione. Ma devo aiutarli perché ci sono persone qui che vengono bombardate solo perché vogliono essere europee e non russe”. Wali si troverà ad affrontare un nemico in un territorio diverso rispetto a quello combattuto in Afghanistan e Iraq, uno scenario freddo e urbano, ma le sue straordinarie capacità balistiche torneranno sicuramente utili alla causa ucraina.

