Walter Chiari e Alberto Bossi, chi sono ex di Patrizia Caselli/ Il figlio adottato e la lettera di gelosia

Alberto Bossi, chi è l'ex marito di Patrizia Caselli con cui ha adottato il figlio François

Se è vero che Bettino Craxi è l’amore più celebre di Patrizia Caselli, va detto che la conduttrice e showgirl annovera altri ex importanti nella sua vita privata. C’è stato infatti un matrimonio in passato, quello che Alberto Bossi, un uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo ma che di lavoro faceva il medico. Sempre molto riservata sulla sua vita privata, Patrizia Caselli non ha mai detto tanto delle relazioni amorose, tranne che per quella con Craxi, e infatti del suo matrimonio sappiamo soltanto che portò all’adozione di un figlio, François.

L’altra importante relazione che Patrizia Caselli ha avuto nella sua vita è quella con Walter Chiari, iniziata nel 1979 e andata avanti fino al 1987. Ma in quegli anni il celebre volto televisivo aveva già compreso che c’era qualcosa con Craxi e tempo prima che i due si mettessero effettivamente insieme.

A rivelarlo è stata proprio Patrizia Caselli in un’intervista rilasciata all’Ansa: “Walter scrisse ad Anna Craxi una lettera in cui le diceva che io e il marito eravamo amanti. – ha ammesso la donna – Bettino mi fece convocare nel suo ufficio a Milano. Era furioso.” E a proposito di quel primo incontro con Craxi, Patrizia Caselli ha spiegato: “Non fu un colpo di fulmine, era corteggiatissimo dalle donne e io mi tenevo alla larga. Poi ci fu un improvviso bacio, lunghissimo e pieno di tenerezza. Se mi diceva ti amo? Non era il suo lessico abituale ma dopo anni ad Hammamet mi confessò di non poter fare a meno di amarmi”. Amore, ex e tormenti non sono dunque mancati nel privato di Patrizia Caselli, ma Bettino Craxi è stato l’unico ad averla portata a decidere di abbandonare la TV e lo spettacolo per seguire il proprio cuore.











