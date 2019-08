Walter Nudo, vacanza con la fidanzata segreta/ Chi è? Addio a Celine Mambour!

Walter Nudo ha un nuovo amore? La domanda nasce spontanea dopo le indiscrezioni lanciate dal nuovo numero del settimanale Chi, in edicola dal 21 agosto. L’attore ha attraversato un periodo davvero difficile a causa di problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero immediato. Oggi però si torna a parlare di lui non per questo ma per vicende di carattere sentimentale. Sì, perché il settimanale diretto da Alfonso Signorini fa sapere che: “Walter Nudo ha ritrovato l’amore. – si legge tra le Chicche di gossip della settimana – Ma è un amore segreto che non vuol mostrare sui social (al momento). Il vincitore dell’ultimo GF Vip è in dolce compagnia in vacanza in Sicilia. Un ‘mare’ di coccole e selfie privati tra i due sul traghetto per Messina”.

Walter Nudo, con Celine Mambour una storia chiusa per sempre

Walter Nudo sarebbe dunque in Sicilia in dolce compagnia. Ma di chi? Difficile dirlo al momento. Ciò che pare certo è che l’attore, e vincitore del Grande Fratello Vip 2018, ha deciso di voltare pagina dopo la relazione avuta con Celine Mambour. Sembrava infatti potesse esserci un ritorno di fiamma tra i due ma tutto pare essere definitivamente sfumato. Ricordiamo che Walter Nudo ha due figli, Elvis e Martin Carlos, nati dalla relazione con la ballerina Tatiana Tassara, durata circa otto anni. Nel corso della sua avventura al Grande Fratello Vip, Nudo fece discutere anche per la dichiarazione riguardante i suoi rapporti intimi: “È da un anno e mezzo che non faccio l’amore. Da ragazzo non mi sono risparmiato, adesso sono più esigente”, aveva fatto sapere.

