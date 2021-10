Walter Ricciardi: “No vax beccheranno la variante Delta”/ “Troppi tamponi logorano”

Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, ordinario di Igiene e Medicina preventiva alla Cattolica ed ex presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla pericolosità della variante Delta del virus SARS-CoV-2 ai microfoni dell’agenzia di stampa nazionale Adnkronos, sottolineando che la mutazione ex indiana “è così contagiosa che in un ambiente chiuso, di lavoro o di svago, se c’è qualche soggetto infetto, il virus si trasmette con grande facilità”.

Ricciardi “Dal 2022 richiamo per tutti ogni anno”/ “Vaccino under 12 bella notizia”

Proprio in virtù di questa considerazione e dell’elevato rischio di contagio, “c’è la necessità di proteggere la salute di tutti. Con il Green Pass, praticamente esteso a tutti i luoghi chiusi, sia per le attività lavorative sia di tempo libero, noi abbiamo la garanzia che potremo affrontare l’inverno in un modo tranquillo. Rimane il problema che la variante Delta, per le sue caratteristiche, chi non è vaccinato prima o poi se la becca. E, a seconda dei casi, può andare incontro a conseguenze anche gravi”.

Ricciardi: “Vaccino? Il richiamo sarò periodico”/ "Scuola off limits per i No Vax"

WALTER RICCIARDI: “I TAMPONI CONTINUI STANCANO, GLI ESITANTI FINIRANNO PER DIRE SÌ AL VACCINO”

Ricciardi ha poi parlato anche con i cronisti del “Corriere della Sera”, evidenziando che, a suo giudizio, si assisterà a una crescita graduale del numero di prime dosi di vaccino somministrate nelle prossime settimane, perché “pian piano tante persone capiranno che questa è una pandemia destinata a durare ancora mesi a livello internazionale, se non anni. Si capirà che non è questo il momento di concedersi un calo di attenzione e che non si può resistere semplicemente facendosi un tampone ogni due giorni”. A proposito dei test: l’esperto prevede che le persone si renderanno conto del fatto che “sottoporsi continuamente ai tamponi è logorante, anche fisicamente. Se si vuole lavorare, viaggiare, andare al teatro o al cinema, la soluzione migliore è vaccinarsi. È una delle somministrazioni più sicure della storia della medicina e i fatti lo dimostrano. Chiunque non sia contrario per motivi ideologici finirà per capire”. Infine, un avvertimento: al ritmo attuale, tutta l’umanità sarà vaccinata solo nel 2024 e il rischio di nuove varianti che mettano in crisi le coperture vaccinali esistenti non può essere escluso. “Dobbiamo entrare nell’ottica che non riusciremo, nei Paesi avanzati, a produrre in tempi abbastanza rapidi vaccini sufficienti anche per i Paesi del Terzo Mondo“, ha chiosato Ricciardi.

LEGGI ANCHE:

RICCIARDI “VACCINI COVID A UNDER 12 DAL 2022”/ “Richiami saranno annuali. Zangrillo…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA