Wess e Dori Ghezzi/ Il duo musicale di “Tu nella mia vita” (Techetechetè)

Wess e Dori Ghezzi tra i protagonisti di Techetechetè in onda oggi, giovedì 30 luglio, nella fascia pre-serale di Rai1. Il duo vocale musicale composto da Dori Ghezzi e Wesley Johnson è nato nel 1972 visto che entrambi era sotto contratto discografico con la Durium. Proprio la casa discografica ebbe l’intuizione di “unire” insieme i due giovani talenti reduci entrambi da un buon successo discografico. Wesley Johnson alias Wess dopo il successo con gli Airdales di Rocky Roberts viveva un momento di stasi, mentre Dori Ghezzi non era riuscita a bissare il successo del singolo “Casatschock” pubblicato nel 1969. Per questo motivo la casa discografica Durium decide di creare una delle coppie artistiche più celebri e di maggior successo della musica leggera degli anni ’70 su intuizione del cantante americano. Fu proprio Wess a scegliere Dori Ghezzi per lanciare il singolo “Voglio stare con te”, versione italiana di “United we stand” lanciato sul mercato italiano nella primavera del 1972. La canzone diventa un successo enorme e così la casa discografica decide di unire i due artisti insieme nel duo musicale di Wess & Dori Ghezzi.

Wess e Dori Ghezzi: dal successo di “Come stai con chi sei” allo scioglimento

Nel 1973 Wess e Dori Ghezzi partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Tu nella mia vita” riscontrando ottimi risultati, mentre l’anno dopo con “Un corpo e un’anima” vincono il concorso di Canzonissima. Nel 1975 partecipano rappresentando l’Italia all’Eurofestival con il brano “Era” classificandosi al terzo posto e l’anno dopo sono ancora una volta in gara al Festival di Sanremo con “Come stai, con chi sei” sfiorando per poco la vittoria finale e classificandosi al secondo posto. Nonostante gli ottimi risultati e i successi il duo musicale si scioglie nel 1977 dopo la pubblicazione di “Canzone a Leopardi”. Dori Ghezzi, infatti, ha incontrato Fabrizio De Andrè e decide di mollare tutto per trasferirsi in Sardegna con quello che diventerà suo marito e il padre dei suoi figli. Nel 2009 a soli 64 anni Wesley Johnson, conosciuto come Wess, muore a causa di una crisi asmatica presso l’ospedale di Winston. La Ghezzi ricorda l’ex collega e compagno di musica così dalle pagine de Il Corriere della Sera: “ricordo il periodo insieme come uno dei più belli e divertenti del mio lavoro. Era una persona squisita, un artista e un bassista forse neppure conscio delle sue grandi possibilità. Se posso definirmi una professionista lo devo a lui; da lui ho imparato il mestiere, lui era l’artista io la corista”.



