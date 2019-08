Whatsapp down/ Disconnessione e impossibilità di inviare i messaggi: ecco che succede

Whatsapp down: ci risiamo. Da pochi minuti migliaia di utenti di Whatsapp hanno dovuto interrompere le loro conversazioni per un down generale di sistema che, secondo le segnalazioni raccolte dai siti specializzati, ha un disservizio a livello di connettività e non permette di inviare nè di ricevere alcun messaggio e nemmeno di cambiare o agire sugli status. Insomma un down totale di Whatsapp, certificato anche dal subitaneo comparire su twitter dell’hashtag #whatsappdown. E cosi, tra ironie e commenti molto seccati, si rinnova il rito di chi aspetta che Mark Zuckerberg risolva i problemi di una delle sue piattaforme social per poi tornare a collegarsi e comunicare con gli “amici” più o meno virtuali. Sebbene il disservizio di Whatsapp abbia colpito centralmente anche l’Italia, al momento in cui scriviamo la gran parte dei down di Whatsapp si concentra in Brasile e Olanda, con una situazione piuttosto seria, anche se in normalizzazione, in Spagna. La situazione in ogni caso, come sempre, è destinata a normalizzarsi nel giro di qualche ora.

