Whitney Houston/ La nascita della figlia Bobbi Kristina dopo aborto spontaneo del 93

Whitney Houston, l’aborto spontaneo del 1993, poi la nascita dell’unica figlia Bobbi Kristina

Alla fine degli anni ottanta, dopo due tormentate storie d’amore, sembrava che Whitney Houston avesse finalmente trovato l’amore, quando incontrò Bobby Brown, un uomo che sposò nel 1992 e che nel 1993, divenne padre della figlia Bobbi Kristina, dopo un aborto spontaneo, che la costrinse a ritirarsi per qualche settimana. Per Bobby Brown si trattava della quarta figlia, dopo i primi tre arrivati da tre storie d’amore diverse. Per Whitney fu però l’inizio di un incubo, fatto di tali violenze da suo marito che la polizia dovette bloccarlo con la scossa elettrica, prima di procedere con l’arresto.

"Staccai macchine a mia figlia"/ Bobby Brown: "Me lo chiese in sogno Whitney Houston"

Whitney Houston, la vita sofferta del pop star: un tragico destino, la morte nel 2012

Visto il comportamento violento di Bobby Brown, Bobbi Kristina le venne affidata senza troppi ostacoli, ma il malessere fisico e psichico costò a Whitney Houston anni di sofferenza. La famosissima pop-star verrà trovata morta nella vasca da bagno di un albergo di Beverly Hills nel 2012, a seguito di consumo di droghe. La figlia Bobbi Kristina ripercorrerà, a suo malgrado, le stesse orme, nelle stesse modalità, dopo nemmeno tre anni dalla morte di sua madre Withney.

LEGGI ANCHE:

WHITNEY HOUSTON, MORTA 10 ANNI FA/ Le violenze dell'ex marito e il tunnel della drogaBobby Brown Jr è morto a 28 anni/ Lutto per Bobby Brown, marito Whitney Houston

© RIPRODUZIONE RISERVATA