Wild Wild West/ Video, su 20 il film con Will Smith (oggi, 23 luglio 2020)

Wild Wild West va in onda su Canale 20 per la prima serata di oggi, giovedì 23 luglio, a partire dalle ore 21. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 1999 con la regia di Barry Sonnenfeld, il soggetto è stato scritto da Jim e John Thomas mentre la sceneggiatura porta la firma di S.S. Wilson, Jeffrey Price e Peter S. Seaman. Le musiche della colonna sonora sono state scritte da Elmer Bernstein il montaggio è stato eseguito da Jim Miller mentre il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato al Michael Ballhaus. Il cast della pellicola sono presenti tra gli altri Will Smith, Kevin Kline, Salma Hayek, Kenneth Branagh, M. Emmet Walsh e Musetta Vander.

Wild Wild West, la trama del film

Ecco la trama di Wild Wild West. Una volta terminata la Guerra di Secessione americana, ci sono all’interno del paese numerosi dissidi che devono essere gestiti ed affrontati nella maniera giusta. In particolare, un ex sudista convinto, è diventato un dottore diabolico e geniale e sta cercando di complottare alle spalle del presidente degli Stati Uniti d’America con lo scopo di riuscire a risolvere una volta per tutte l’unione americana. Questo dottore in virtù di alcuni scontri avuti nel corso della Guerra di Secessione, ha dovuto dire addio alle proprie gambe tant’è che adesso vive su una sedia a rotelle e può sfruttare alcune sue straordinarie invenzioni che gli permettono di essere autosufficiente in tutto e per tutto.

Grazie alla sapiente azione dell’agenzia segreta di cui dispone il governo degli Stati Uniti d’America, il presidente riesce ad essere informato preventivamente di questo piano diabolico per cui decide di inviare sul campo due agenti speciali con lo scopo di rintracciare il pericoloso dottore e quindi assicurarlo alla legge. Per questo compito vengono scelti due agenti dalle straordinarie qualità che si combinano alla perfezione.

Inizialmente questi due tutori della legge si scontrano in ragione di caratteristiche e modi di agire ben differenti, ma poco alla volta si renderanno conto che per avere successo nella missione affidata dovranno unire le forze. Tra l’altro, uno dei due ossia lo sceriffo James West, ha in essere un conto ancora aperto con questo diabolico dottore il quale con le sue macchine infernali ha distrutto il suo villaggio di origine e soprattutto ucciso tutti i suoi familiari.

La missione si dimostrerà ancora più complicata in ragione del ruolo per nulla chiaro che viene ricoperto da una donna di nome Rita Escobar. Si tratta di una misteriosa e affascinante cantante che si unisce ai due sceriffi in maniera tale da poter recuperare indizi sul dottore il quale, nel frattempo, ha fatto rapire alcuni scienziati per completare la sua straordinaria opera ossia una potente arma che permetterà di uccidere il presidente degli Stati Uniti d’America e quindi ottenere il controllo del governo.

GUARDA IL VIDEO DI WILD WILD WEST





© RIPRODUZIONE RISERVATA