Will Smith, Oscar 2022/ Premio e discorso “Spero che l’Academy mi inviti ancora”

La folle notte di Will Smith

Will Smith si è preso la scena di questi Oscar 2022. Dopo la clamorosa irruzione sul palco e il seguente schiaffo/pugno rifilato a Chris Rock, l’attore ha vinto il premio Miglior Attore Protagonista per il film Una famiglia vincente – King Richard. Dopo aver ringraziato la moglie, colpita dalla battuta sregolata del comico che ha ironizzato sulla sua alopecia, è salito sul palco visibilmente commosso. Il suo discorso entra di diritto nella storia degli Academy Awards: “Richard Williams era un difensore della sua famiglia. In questo momento sono sopraffatto da quel che Dio mi chiede di essere e fare su questa Terra. Per fare questo film ho dovuto proteggere due delle donne più delicate e forti che conosco, ovvero le mie colleghe attrici, Serena e Venus Williams”.

Will Smith ha ringraziato tutto il cast e gli operatori del film che gli ha consentito di vincere l’Oscar nel premio Miglior Attore Protagonista. Nel suo discorso è ovviamente tornato anche sul fattaccio capitato pochi minuti prima con il comico, Chris Rock: “Io sono stato chiamato ad amare e proteggere le mie persone. Io so che per fare quel che facciamo bisogna essere in grado di fronteggiare chi abusa e chi ti diride. Io voglio essere come un veicolo dell’amore. Grazie a Serena e Venus Williams per avermi affidato la loro storia. Mi scuso con tutti, Academy e colleghi candidati per quanto accaduto prima. Non sto piangendo per aver vinto un Oscar ma perchè mi vengono in mente il cast e tutti gli operatori di King Richards: vorrei fosse possibile far luce sugli altri. Sì, l’amore vi farà fare cose folli. Questo è un momento complicato per me e mia madre. Essere in grado di amare mia madre e mia moglie è quello che voglio Grazie a tutti per questo momento, grazie in nome di Richard Williams e di tutta la sua famiglia. Spero che l’Academy mi inviti ancora“.

