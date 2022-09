Willem Dafoe, amico del regista Abel Ferrara/ “Abbiamo un’antica complicità”

Willem Dafoe: il sodalizio con Abel Ferrara

L’attore Willem Dafoe è grande amico del regista Abel Ferrara. I due hanno lavorato la prima volta insieme nel 1998 con il film “New Rose Hotel”, poi sono seguiti “Go Go Tales” (2007), “4:44 – Ultimo giorno sulla terra” (2011), “Pasolini” (2014) in cui Dafoe interpreta il grande scrittore italiano, “Tommaso” (2019) e “Siberia” nel (2020). “Ci conosciamo da molto tempo. Lo conosco anche prima che lavorassimo insieme… È di grande aiuto quando ci si conosce, ci si fida l’uno dell’altro”, ha detto il regista a Notebook Interview parlando del lungo sodalizio con l’attore. In una recente intervista al Corriere della Sera ha aggiunto: “Abbiamo un’antica complicità. Willem è una bella persona, è il padrino di mia figlia ed è mio vicino di casa. Se ci affacciamo alla finestra, ci guardiamo”.

Malattia Tiberio Timperi: ipertensione/ "Se mi dimentico di prendere la pasticca..."

Abel Ferrara e Willem Dafoe: vicini di casa a Roma

Il regista Abel Ferrara e l’attore Willem Dafoe, infatti, vivono a Roma, vicini di casa al quartiere Esquilino. “È un artista molto profondo che ama lavorare in sinergia. Mi fa collaborare con lui in un modo che pochissimi altri regista fanno, è un processo che facciamo insieme ed è un piacere stimolarci l’uno con l’altro”, ha detto l’attore sulle pagine di Repubblica, in occasione del loro ultimo film insieme “Siberia”, uscito nel 2020. E ha aggiunto: “Di Abel mi piace la capacità di fare le cose con pochi mezzi. È sempre un po’ caotico, a volte abbiamo problemi a ottenere finanziamenti per le cose che vogliamo fare, ma alla fine ci riusciamo sempre”.

LEGGI ANCHE:

Cristina Chiriac, moglie Abel Ferrara/ "La compagna della mia vita" e la figlia AnnaOrsola Adele Gazzaniga e Daniele: ex moglie e figlio Tiberio Timperi/ "Ho cercato..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA