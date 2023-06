Willi Ninja, chi è il ballerino e attivista/ Padrino del “Voguing”, ecco cos’è

Il Doodle di oggi celebra Willi Ninja, un iconico ballerino e coreografo noto come il “Padrino del Voguing”. Oltre ad essere un grande artista, Willi Ninja ha lavorato in prima persona per spingere verso l’accettazione dei Black LGBTQ+ negli anni ’80 e ’90. Il danzatore ha creato un’associazione, “The Iconic House of Ninja”, ancora oggi attiva. Il video di Doodle è stato illustrato da Rob Gilliam e curato da Xander Opiyo, con musiche originali di Vivacious. Gli artisti sono gli attuali membri della House of Ninja: Archie Burnett Ninja, Javier Madrid Ninja, Kiki Ninja e Akiko Tokuoka aka KiT Ninja. Nel video ballano per celebrare l’eredità di Willi Ninja.

Proprio oggi, nel 1990, fu distribuito negli Stati Uniti al NewFest New York LGBT Film Festival il documentario Paris is Burning, che presenta la vita di Willi Ninja e l’iconica casa. Willi Ninja è nato nel 1961 ed è cresciuto a Flushing, nel Queens. La mamma ha sempre sostenuto la sua identità, incoraggiando il suo interesse per la danza e portandolo spesso a spettacoli di balletto all’Apollo Theatre. La donna non poteva permettersi le costose lezioni di danza per il figlio ma ciò non ha impedito a Willi di imparare da solo le mosse che lo avrebbero reso famoso in tutto il mondo.

Il genio di Willi Ninja

Willi Ninja ha studiato inizialmente da solo la danza, imparato a padroneggiare l’arte del voguing, uno stile che fonde pose alla moda con movimenti intricati, mimici e simili alle arti marziali. L’artista ballava nella sala da ballo di Harlem, uno spazio sicuro fondato da persone LGBTQ+ nere e latine per celebrare l’espressione personale e lo stare insieme. Willi Ninja ha co-fondato la sua stessa comunità chiamata House of Ninja nel 1982 e ha fornito supporto e guida ai membri della sua casa anche dopo essere diventato famoso.

Nel corso della sua carriera da coreografo, ispirato da geroglifici egizi e dalle arti marziali, Willi Ninja ha introdotto nuove tecniche di danza ridefinendo gli standard del voguing. Diventato famoso negli ’90, Willi ha continuato a esibirsi in film, video musicali e sfilate di lusso in tutto il mondo. Le sue mosse hanno ispirato star come Madonna o Jean-Paul Gaultier.

Il lavoro sociale di Willi Ninja

Willi Ninja è stato protagonista del documentario Paris Is Burning del 1990, dove il suo stile di danza unico è stato mostrato sul grande schermo diventando noto in tutto il mondo. Il film è stato un grande successo e ha esposto il lavoro di Willi a un pubblico più ampio. Prima di diventare un famoso ballerino, Ninja era un potente sostenitore della sua comunità e fu inoltre uno dei primi a sensibilizzare sulla prevenzione dell’HIV durante i drag ball.

Importante è stato il ruolo di Willi Ninja non solo nel mondo della danza ma anche nel sociale. Il ballerino ha infatti lavorato incessantemente per aiutare a ridurre lo stigma che circonda la malattia dell’HIV, dando inoltre visibilità alle identità LGBTQ+ nere e latine in tutto il mondo. La House of Ninja continua tutt’oggi con le sue battaglie, seguendo proprio l’esempio di Willi Ninja.

