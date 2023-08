William Friedkin è morto a 87 anni: era regista de L’Esorcista/ Vinse Oscar e Leone d’oro

William Friedkin è morto a 87 anni a Los Angeles: il famoso regista era noto soprattutto per il film L’esorcista del 1973. Nel corso della sua carriera, come riportato da Repubblica, ha vinto cinque volte l’Oscar anche per Il braccio violento della legge del 1971. Nel 2013 inoltre aveva ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Mostra di Venezia, dove era atteso anche alla prossima edizione con la sua ultima pellicola, ovvero The Devil and Father Amorth del 2017.

È stato uno dei principali esponenti della Nuova Hollywood, oltre ad essere considerato un profondo innovatore del poliziesco e dell’horror, tanto da essere soprannominato il “regista del Male”. Lo dimostra anche il film con cui ha concluso la sua carriera, ovvero un documentario in cui racconta la storia di padre Gabriele Amorth, il principale esorcista a Roma, che seguì mentre svolgeva il suo nono esorcismo. Il successo era arrivato con lo stesso tema con L’esorcista, che gli regalò due Premi Oscar per la miglior sceneggiatura non originale e il miglior sonoro. Era stato definito il “film più terrificante di tutti i tempi”.

William Friedkin è morto a 87 anni: era regista de L’Esorcista, la carriera e la vita privata

La lista dei film di successo realizzati dal regista William Friedkin, morto nelle scorse ore a 87 anni a Los Angeles, è lunghissima. La fama è arrivata negli Stati Uniti, ma le origini erano europee. I suoi nonni, ebrei, erano immigrati dall’Ucraina e cambiarono il cognome al loro arrivo. È anche per questo motivo che visse un’infanzia economicamente disagiata, prima di iniziare a lavorare come fattorino per la stazione televisiva di Chicago WGN, dove si accorsero del suo talento.

È stato sposato quattro volte: con Jeanne Moreau (dal 1977 al 1979), con Lesley-Anne Down (dal 1982 al 1985), con Kelly Lange (dal 1987 al 1990) e con Sherry Lansing (dal 1991). La produttrice cinematografica e attrice statunitense è rimasta al suo fianco fino agli ultimi giorni.











