William Friend, marito di Bevin Prince morto colpito da fulmine/ La tragedia in barca

Una morte davvero tragica quella del giovane William Friend, il marito dell’attrice Bevin Prince: è deceduto colpito da un fulmine. Come riferisce l’edizione online del Corriere della Sera, la vittima aveva solo 33 anni e la tragedia si è verificata mentre William Friend stava navigando vicino all’isola di Masonboro in compagnia di alcuni amici. Bevin Prince era divenuta famosa a seguito del successo della serie tv One Tree Hill, in cui la stessa interpretava il ruolo di Bevin Mirskey, e la morte è avvenuta lo scorso 3 luglio, domenica, ma notizia trapelata sui media solo in queste ore.

James Caan, morto Sonny Corlone de Il Padrino/ L'attore newyorkese aveva 82 anni

William stava navigando nelle acque della Carolina del Nord, quando ad un certo punto una tempesta deve aver sorpreso il gruppo di amici, e per il 33enne non vi è stato nulla da fare. Come riferisce il quotidiano di via Solferino, l’intervento delle autorità è stato infatti tempestivo, con gli agenti dell’unità marina dell’ufficio dello sceriffo della contea di New Hanover, che sono intervenuti pochi minuti dopo la richiesta di soccorso, ma ogni tentativo disperato di rianimare l’uomo è andato purtroppo a vuoto, e il marito di Bevin Prince è deceduto pochi minuti dopo l’arrivo dei sanitari.

Brian Jackson, morto “L'uomo Del Monte”/ Fu il protagonista del famoso spot anni '80

WILLIAM FRIEND, MORTO MARITO BEVIN PRINCE: OGNI ANNO 1.000 PERSONE MORTE COLPITE DA FULMINI

L’attrice di One Tree Hill non si è ancora esposta pubblicamente, mentre ci ha pensato la sua migliore amica, Odette Annable, anche lei attrice, che ha scritto sui social, e precisamente su Instagram: «Continuo a pensare al regalo che hai fatto a Bevin e a tutti quelli che ti conoscevano e che hanno potuto testimoniare la passione che ardeva nella tua anima, la passione di aiutare le persone. Eri perfetto per lei in qualunque modo. Hai sostenuto i suoi sogni, l’hai fatta sentire amata, l’hai adorata con ogni parte della tua anima e sarò per sempre grata di testimoniare quel tipo di amore. L’inimmaginabile è avvenuto». Purtroppo le vittime da fulmini non sono eventi così rari visto che si calcola che ogni anno 1000 persone muoiano colpite durante il maltempo.

LEGGI ANCHE:

Kazuki Takahashi, morto inventore Yu-Gi-Oh/ Trovato annegato in mare: aveva 60 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA