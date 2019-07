WINDAY, INFINITY GRATIS PER 3 MESI/ Come richiedere e ottenere il premio Wind

Winday, Infinity gratis per 3 mesi: torna in questo lunedì 15 luglio, il programma che mette a disposizione degli utenti Wind una serie di premi invitanti per ripagarli per aver scelto l’operatore telefonico tra i tanti oggi presenti in Italia. Oggetto del WinDay odierno è Infinity, la piattaforma italiana per lo streaming di serie tv, film e altro ancora. In cosa consiste il WinDay di oggi? Precisamente nella possibilità di vincere 3 mesi di visione gratis dei contenuti Infinity. Per ottenere il premio è necessario però soddisfare alcune condizioni: in primis quella di essere clienti Wind, in secondo luogo bisogna non aver usufruito in precedenza dei servizi della piattaforma facente parte del gruppo Mediaset. Il passo successivo? Scaricare l’applicazione MyWind e registrarsi inserendo i propri dati.

WINDAY, INFINITY GRATIS PER 3 MESI

Una volta effettuata la registrazione sull’app MyWind chi fosse interessato a ricevere 3 mesi di visione gratis dei contenuti Infinity dovrà selezionare il programma fedeltà Wind presente tra le opzioni sulla stessa applicazione. Successivamente cliccando su WinDay occorre selezionare l’opzione “richiedi il regalo” per poter vincere il codice per iscrivervi e ricevere la promozione Infinity. I fortunati potranno completare l’operazione visitando il sito winday.infinitytv.it per registrarsi e inserire il coupon. Bisogna ricordare che Infinity è stato il primo portale italiano per la visione on demand di film e serie tv, ma anche fiction e cartoni. Per visionare i suoi contenuti si deve disporre di una connessione internet e un dispositivo tra smartphone, smart tv, tablet e pc.

