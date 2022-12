Wolf call minaccia in alto mare/ Su Rai 3 il film con Omar Sy

Wolf call minaccia in alto mare, film di Rai 3 diretto da Antonin Baudry

Wolf call minaccia in alto mare è un film d’azione e di guerra che va in onda su Rai 3 a partire dalle 21,25 di oggi, 15 dicembre. La regia è di Antonin Baudry che cura anche la sceneggiatura mentre gli interpreti principali sono: Omar Sy, Francois Civil, Paula Beer, Reda Kateb e Mathieu Kassovitz. Tutte le scene del film sono state girata a Brest soprattutto nella base navale. Il titolo originale del film è Il canto del lupo che in gergo marinaro sta a intendere quel momento in cui viene rilevato un segnale acustico di un sonar inviato da un altro sommergibile.

L’intento del film è quello di simulare una crisi diplomatica tra la Russia e la Finlandia, mentre la Francia interviene per far da paciere. Il film si ispira alla celebre pellicola americana Caccia a Ottobre Rosso. Omar Sy è un noto attore comico e cabarettista di origini senegalesi. Dopo il debutto televisivo, l’attore si fa notare per la sua vena comica e viene scelto pr il ruolo del badante in Quasi amici, uno dei film francesi di maggior successo degli ultimi anni per il quale ha vinto il premio Cesar. Francois Civil è un giovane attore francese che ha preso parte a numerose pellicole in lingue inglese come Ritorno in Borgogna.

Wolf call minaccia in alto mare, la trama del film

La storia narrata nella pellicola Wolf call minaccia in alto mare è quella di un uomo che possiede una facoltà speciale, riesce cioè a riconoscere ogni suono che sente. Il sottomarino nucleare della Marina Francese, Titan, è in missione nelle acque della costa siriana per cercare di recuperare dei sommozzatori. Nel mentre sono intenti a localizzare una fregata iraniana in superficie, Chanteraide e il suo orecchio speciale capta un suono che non riesce bene ad identificare.

L’addetto, crede di riconoscere in quel suono quello di un sottomarino di bandiera russa, ma in realtà non c’è nessuna imbarcazione attiva che corrisponde a quella descrizione e classifica il suono come biologico. Questo errore rischia di mettere l’intero equipaggio in serio pericolo di vita e per tentare di rimediare all’errore finirà per ritrovarsi in una situazione ancora più pericolosa e per ritrovare l’origine della traccia tutti finiranno in una trappola priva di controllo.

