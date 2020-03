Il World Taekwondo Demonstration Team sta riscuotendo un forte successo in tutto il mondo. Nel nostro Paese i valorosi professionisti dell’arte marziale si sono fatti conoscere in tutte le regioni anche grazie al Gran Prix Roma dell’anno scorso, un evento che la squadra ha voluto cavalcare dopo la popolarità ottenuta grazie al mini tour precedente. Lo spettacolo proposto, così come abbiamo potuto notare a Italia’s Got Talent, unisce non solo la bellezza di un’arte marziale senza tempo, ma anche il simbolismo di una lotta pacifista. In seguito alla prima performance, il World Taekwondo Demonstration Team ha voluto infatti trasmettere uno dei valori legati alla sua stessa esistenza: “La pace è più preziosa del trionfo”. Un messaggio che gli atleti hanno messo in bella mostra grazie ad un lungo striscione, ma solo dopo aver strappato una standing ovation a quasi tutta la giuria e diverse esclamazioni di stupore al pubblico presente. Il più entusiasta è stato senza dubbio Frank Matano, il primo del gruppetto di giurati ad alzarsi in piedi, addirittura prima che la performance venisse conclusa. Nessuno però si aspettava che fosse Mara Maionchi a schiacciare il Golden Buzzer e a permettere al World Taekwondo Demonstration Team di accedere alla tanto attesa finale. Clicca qui per rivedere il video del World Taekwondo Demonstration Team.

WORLD TAEKWONDO DEMONSTRATION TEAM FINALISTI A ITALIA’S GOT TALENT

Punch, double punch e molto altro ancora per l’esibizione del World Taekwondo Demonstration Team, fra i concorrenti più attesi della finale di Italia’s Got Talent. L’appuntamento è per oggi, venerdì 6 marzo 2020, e il World Taekwondo Demonstration Team dovrà fare di tutto per sconfiggere gli altri concorrenti pronti a contendersi il titolo finale. Non è un compito così semplice: l’esibizione della squadra ha messo in luce le diverse arti legate alla disciplina marziale, ma il rischio è grande. Si corre infatti il pericolo di riproporre gli stessi salti e calci, le stesse strabilianti piroette senza regalare nulla di nuovo al pubblico da casa. Qualcosa ci dice però che il gruppo di atleti avrà in riserbo qualche sorpresa per convincere i giudici ed ottenere la piena approvazione anche dei telespettatori. Dopo tutto è merito anche del WT Demo Team se il Festival Culturale Indo-Coreano di quest’anno si è rivelato un successo, grazie all’appuntamento che si è svolto a Kolkata, in India, lo scorso febbraio. “Nel compiere azioni benefiche per l’intera umanità, non c’è un traguardo, solo la linea di partenza”, ha detto Chungwon Choue – il Presidente del GCS International e World Taekwondo – durante la manifestazione, riportando il motto della squadra. “Per il suo contributo sociale all’intera umanità”, ha aggiunto, “il World Taekwondo si sta impegnando a fondo per aiutare chi è senza potere, come i rifugiati e gli orfani”. La missione del team infatti è di sostenere i popoli grazie a tante iniziative sparse in tutto il mondo, sia il suo programma personale per aiutare i bambini svantaggiati, sia tramite il THF (Taekwondo Humanitarian Foundation) di Losanna per i rifugiati presenti sul territorio internazionale.

