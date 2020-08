Wta Palermo 2020/ Giorgi Ferro streaming video e diretta tv (semifinali)

Camila Giorgi ha raggiunto le semifinali del torneo Wta Palermo 2020, dove oggi sfiderà la francese Fiona Ferro per giocarsi un posto nella finale di domani. Il torneo di Palermo si è conquistato una fetta di popolarità imprevedibile grazie al fatto di essere il primo torneo ufficiale del circuito Wta del tennis femminile dopo la lunghissima sosta dovuta al Coronavirus. Il livello non è altissimo, anche perché alcune delle possibili protagoniste come la rumena Simona Halep hanno rinunciato alla presenza a Palermo proprio a causa del Covid – per la Halep, proveniente dalla Romania, avrebbero potuto essereci ad esempio possibili problemi di quarantena. In ogni caso, è bello rivedere partite di tennis ufficiali, è bello rivederle in Italia ed è bello che tra le protagoniste del torneo Wta Palermo 2020 ci sia la nostra Camila Giorgi, impegnata appunto stasera nella diretta Giorgi Ferro, che sarà la seconda semifinale dopo quella fissata alle ore 17.00 fra la croata Petra Martic e l’estone Anett Kontaveit.

STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL TORNEO WTA PALERMO 2020

Il torneo Wta Palermo 2020 gode anche di finestre in diretta tv in chiaro su Rai Sport + HD, il canale numero 57 del telecomando. Oggi da palinsesto ufficiale Rai le immagini dovrebbero essere dalle ore 20.30, per proporre in tempo reale ciò che dovesse essere ancora in corso della semifinale Giorgi Ferro oppure una sintesi di quanto avvenuto. Sarà disponibile per tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

WTA PALERMO 2020: GIORGI FERRO IN SEMIFINALE, LE ALTRE AZZURRE…

Oggi dunque nelle semifinali del torneo Wta Palermo 2020 vedremo Camila Giorgi contro la francese Fiona Ferro, grazie alla sofferta vittoria di ieri sera nei quarti, in una partita nella quale Giorgi ha anche annullato un paio di match point prima di imporsi sulla tennista ucraina Dayana Yastremska salvando l’onore italiano in un venerdì che rischiava di essere disastroso per le nostre rappresentanti. In precedenza infatti erano state eliminate le altre due tenniste azzurre che erano giunte ai quarti di finale: Elisabetta Cocciaretto ha ceduto contro Anett Kontaveit, mentre Sara Errani ha ceduto proprio contro Fiona Ferro, transalpina il cui cognome rivela origini italiane ma che in questi giorni sta diventando la “nemica pubblica numero 1” per le nostre beniamine al torneo Wta Palermo 2020, con il quale si è rimesso in moto il tennis internazionale, sul quale si addensano ancora nubi pericolose verso i tornei delle prossime settimane, come l’Us Open che è ancora in bilico, mentre Madrid ha già alzato bandiera bianca.

